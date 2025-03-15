Yaren Leylek, 14. Kez Balıkçı Adem Amca'ya Kavuştu! - Son Dakika
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Yaren Leylek, 14. Kez Balıkçı Adem Amca'ya Kavuştu!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, her baharda göç ederek Adem Yılmaz ile buluşan Yaren Leylek, bu yıl da geç de olsa yuvasına konarak dostuyla buluştu. Yaren'in gelişi, köyde büyük bir sevinçle karşılandı.

15.03.2025 19:17
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Yaren leylek 14. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştu

Bütün dünya onu bekliyordu.. Gecikmeli de olsa bir kez daha geldi

Önce eşi Nazlı geldi, 2 gün sonra da dün gece Yaren gelip yuvasına kondu, sabah saatlerinde de Adem Amca'nın kayığına kondu

O anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek, 14. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Hikayeyi merakla bekleyen Yarenseverler ise biraz geciken Yaren'in köye gelmesiyle birlikte derin bir 'oh' çekti. Bir haftadır köyde Balıkçı Adem Amca ile bekleyen Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu sabah çektiği fotoğraf ve video ile müjdeli haberi verdi. Yaren ve Nazlı şimdi yuvalarında ziyaretçilerini bekliyor.

14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise geç göç ederek, 14 Mart akşamı yuvasına kondu. Bu sabah ise Adem Amca'nın kayığına gelen Yaren, 14. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

Gecikmeli de olsa Yaren leyleğe kavuşan Adem Yılmaz, "Her sene mart ayının ilk haftası gelirdi. Bu sene tarihler geçince biraz endişelendik. Allah'ıma şükürler olsun ki Yarenimiz geldi. Artık 6 ay beraberiz. Her sabah birlikte balığa çıkarız. Bu sene eşi önce geldi. Her sabah ben önce onların karnını doyurup sonra balığa çıkarım. Yaren köyümüze neşe getirdi. Türk Milleti olarak çok değer verdiğimiz Yaren geldi. Tüm milletimizi Karaağaç'a bekliyoruz" dedi.

Adem Amca ile birlikte sabah hava ağarmadan kalkıp Yaren leyleğin gelmesini bekleyen köylüler de Yaren kayığa konunca derin bir "oh" çekti. Mahalle sakinleri, "Yaren bizim maskotumuz. Ona o kadar bağlandık ki; o bizim için normal bir hayvan değil" diye konuştular.

Yaren ve Adem Amca'nın 14. kez buluşmasını görüntüleyen hikayenin kahramanlarından Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise "Hikaye 14. yılında da gerçek oldu. Yaren leylek dün önce yuvaya kondu eşiyle hasret giderdi. Bugün de ilk işi Adem Amca'nın kayığına konmak oldu. Bu sene de o muhteşem buluşmayı görüntüleyebilmek nasip oldu. Günlerdir herkeste stres vardı. Yaren köye gelince herkesin yüzü güldü. Yaren tüm hayvanseverler için bir simge oldu. Yaren'i beklerken göç yolculuğunda leyleklerin ne zorluklar yaşadığını öğrendik. Yaren sayesinde Lübnan'da binlerce leyleğin canına mal olan o katliam gibi av geleneğini öğrenmiş olduk. Yaren bu ülke için bir simge haline geldi. Tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Türkiye'nin 9.büyük gölü Uluabat kıyısındaki köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bundan 14 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikaye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uedaş da leyleklerin sağlıklı yaşamaları için tüm direklerde bakım ve onarım yaptı.

Sabah ilk ışıklarla birlikte kayığa konan ve balık yiyen Yaren daha sonra eşi Nazlı'nın yanına giderek yuvasında keyifli görüntüler verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaren Leylek, 14. Kez Balıkçı Adem Amca'ya Kavuştu! - Son Dakika

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