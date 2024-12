Genel

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için toplanma çağrısı

İSTANBUL -İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci yaptıkları basın açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinde Galata Köprüsü'nde "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenecek olan yürüyüş için vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu.

Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan vakıf ve dernekler İstanbul, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

"1 Ocak sabah itibariyle sabah namazlarımız kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde olacağız"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşması için 2024 yılında nasıl 1 Ocak Galata Köprüsünde yapmış olduğumuz etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek desteklediysek daha çok yükselmesine vesile olmaya çalıştıysak inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabah itibariyle sabah namazlarımız kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde toplanıp, 2025 yılı boyunca da bu soykırım ne kadar sürerse sürsün biz de pes etmeden sesimizi yükseltmeye zalimin zulmü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya, devam edeceğiz. Bu kararlılıkta olduğumuzu unutturulmaya çalıştırılsa da gündem de tutmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği yaparak dünyaya örnek oluyoruz. Gündeme etki etmeye çalışıyoruz. 2025 yılında da soykırım devam ettiği müddetçe bu insanların çığlıkları duyulsun. Türkiye'ye 2 yıl üst üste yaptığımız için dünyanın başka yerlerinde kabul görür ve yapılırsa insanlığın uyanışı için etkili olacaktır" dedi.

Suriye'deki olayların ardından insanlarda özgürlük için yeniden bir ümit meydana geldiğini belirten Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimiz için de bir ümit olmuştur. Rabbim hem bütün Suriye halkının barış içinde müreffeh bir şekilde yaşadığı günleri hem de Filistinli kardeşlerimizin barış içinde yaşadığı günleri bize göstersin" dedi.

"Çok önemli bir başkaldırının çağrısı için toplandık"

Milli İrade Platformu adına basın açıklaması yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Sivil Toplum Kuruluşlarımızla Milli İrade Platformu olarak; çok önemli bir başkaldırının çağrısı için toplandık. Öyle anlar vardır ki; tarihin akışında tüm bunlar yaşanırken 'siz neden bir şey yapmadınız?' sorusunun cevabı olur. İşte bu nedenle bizlerin bir araya gelmesi, İnsanlık İttifakı'nın oluşması; şarttır-zaruridir-elzemdir. Bizler; vicdanların sınandığı büyük bir sınavın ortasındayız. Gazze Şeridi'ndeki katliam 15 aydır devam ediyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk bilfiil yok ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de hastanelere ulaşabilen şehitlerimizin sayısı 45 bini aşmış durumda. Gazze'de su yok, elektrik yok, gıda yok, ilaç yok. Yaşayan her canlı kanla susturuluyor. Bu katliamı anlatabilecek ne bir rakam ne bir görüntü ne de bir kelime kaldı. Günler geçiyor, zaman akıyor ama acılarımız hiç dinmiyor. Her gün annesinin kuzusu, babasının biricik yavrusu, dedesinin torunu olan canlar, hayatını kaybetmeye devam ediyor. İsrail'in askeri operasyonları, Uluslararası Adalet Divanı kararlarını tanımaksızın devam ederken; Filistin'de katliamı durduracak güce sahip uluslararası kurumlar, masum bir halkın öldürülmesini seyrediyor. ve artık görüyoruz ki; İsrail tarafından 56 yıl boyunca sistematik bir şekilde yapılmakta olan zulüm, 57'inci yılında soykırıma dönüşmüş durumdadır. Ortada çok açık bir işgal girişimi, çok net bir soykırım vardır" şeklinde konuştu.