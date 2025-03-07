Yenibosna'da Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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Genel

Yenibosna'da Trafik Kilitlendi

İstanbul'da mesai çıkışı ve iftar saatinde trafik yoğunluğu arttı, ambulans zor anlar yaşadı.

07.03.2025 14:19
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Yenibosna'da trafik durma noktasına geldi, ambulansın zor anları kamerada

Yanlış park edilen araçlar sürücüleri çileden çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul'da mesai bitimi ve iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bahçelievler'de caddede bırakılan servis araçları ve yanlış park nedeniyle yolun bir şerit daraldığı görülürken, bir ambulansın kilitlenen trafikte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da iftar saatinin ve mesai bitiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bir çok noktada trafik durma noktası geliyor. Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde mesai çıkışına yakın oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Servislerin bir şeridi işgal etmesi ve hatalı park yapan araçlar trafiği kilitlenme noktasına getiriyor. Araç yoğunluğu E-5 Karayolunda ve Tem Otoyolu bağlantılarında da saat 16.00-20.00 arasında artıyor. 29 Ekim Caddesi'nden E-5 Karayolu'na olan 1 kilometrelik mesafenin yaklaşık 35 dakikada gidilebildiği görüldü. İş çıkışı İstanbul genelinde trafik yoğunluğu ise yaklaşık yüzde 85 seviyelerine kadar ulaşıyor. Sürücüler hatalı parka ve trafiği servislerin kilitlediğine dikkat çekiyor. Öte yandan ambulansın ise kilitlenen trafikte zor anlar kameraya yansıdı.

"Trafikte kilitlenme var"

Motosiklet ile iş yerinden eve gitmeye çalışan Berkcan Gülmez, "Ramazan ayı nedeniyle herkes iş yerinden erken çıkıyor. Trafikte ilerlemek çok zor. Normalde motosiklet ile ilerlemek daha kolay olur ancak yoğunluktan dolayı çok zorluk çekiyorum. Motosiklet ile bile E-5 Karayoluna bağlanmak 15 dakikamızı alıyor, trafikte kilitlenme var" dedi.

"E-5 Karayoluna bağlanmamız 45 dakika sürüyor"

Trafiğin mesai çıkışı durma noktasına geldiğini ifade eden Hamza Tekin ise "Normalde 29 Ekim Caddesi üzerinde bir trafik oluyor ancak Ramazan Ayı nedeniyle daha fazla trafik yoğunluğu var. Buradan E-5 Karayoluna bağlanmamız 45 dakika sürüyor. Trafikte sürücüler çok gergin. Kimse birbirine yol vermiyor. Trafiği bunun da arttırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Duba koyuyorlar ancak onları da kırıyorlar"

Hasan Özcan ise " Motosiklet kullandığım halde bile bazen 1 saatte eve gidebiliyorum. Ramazan ayından önce 15 dakikada eve gidebiliyordum. Ramazan dolayısıyla herkes iş yerinden erken çıkış yapıyor. Trafik herkes aynı anda çıkmak istediği için çok fazla yoğunlaşıyor. Hatalı park çok fazla oluyor. Hatta park etmemeleri için duba koyuyorlar ancak onları da kırıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yenibosna'da Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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