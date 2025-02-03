Yerli Turistler Gaziantep'e Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yerli Turistler Gaziantep'e Akın Etti

Yarıyıl tatilinde, Gaziantep'e gelen yerli turistler alışveriş yapıp tarihi mekanları gezdi.

03.02.2025 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatilinde yerli turistler Gaziantep'e akın etti

Turistler hem alışveriş yaptı hem de hem de tarihi mekanları gezdi

GAZİANTEP - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Gaziantep'in tarihi çarşılar ile mekanlarında 15 günlük yarıyıl tatili süresince yoğunluk oluştu. Dün itibariyle sona eren ara tatil sürecinde gastronomi, kültür, turizm ve tarih kentine akın eden yerli turistler, hem alışveriş yaptı hem eşsiz lezzetleri tattı hem de tarihi mekanlarda vakit geçirdi.

Türkiye genelinde 15 günlük ara tatil süreci, ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Yarıyıl tatilinde en çok ziyaret edilen merkezlerden biri de gastronomi, kültür, turizm ve tarih kenti Gaziantep oldu. Kente akın eden yerli ve yabancı turistler, Gaziantep'in simgesi konumundaki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Kültür Yolu üzerindeki diğer çarşılarda yoğunluğu oluşturdu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen misafirler tarafından ziyaret edilen Gaziantep'in tarihi çarşılarında yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Turistler hem alışveriş yaptı hem de hem de tarihi mekanlarda vakit geçirdi

Farklı illerden Gaziantep'e gezmeye gelen ziyaretçiler, başta Antep fıstığı olmak üzere baklava, kurutmalık ve çeşitli baharat ile kuruyemişlerin satıldığı alışverişin merkezi konumundaki Kültür Yolu üzerindeki tarihi çarşılarda hem alışveriş yaptı hem de kültür turizminde önemli bir yere sahip mekanlarda tarihle iç içe vakit geçirdi. Başta Bakırcılar Çarşısı ile Almacı Pazarı'nı ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti. Kentte bulunan çok sayıda müzeyi de ziyaret eden turistler, bölgedeki tarihi mekanlara hayran kaldı. Yarıyıl tatili nedeniyle Gaziantep'i gezmeye gelen ziyaretçiler, kentin tarihi çarşıları ve hanları başta olmak üzere müzelerinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Okullar tatil olduğu için biraz daha kalabalık var"

Yarıyıl tatili nedeniyle Gaziantep'in turistik mekanlarında ve tarihi çarşılarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten tarihi Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, "Normalde hafta içinde oturuyorduk. Okullar tatil olduğu için biraz daha kalabalık var. İşlerimiz biraz daha yoğunlaştı. Gaziantep'imizin de bir ismi var. Tüm şehirlerden gelenler var. Burası tarihi çarşı olduğu için çocuklar da geliyorlar. Çarşıya gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiliyorlar hem yemek yiyorlar hem de alışveriş yapıyorlar. Biz de esnaf olarak bu durumdan memnunuz" dedi.

"Tarihi bir şehir olduğu için Gaziantep'i gezmeye geldik"

Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gezmeye geldiğini belirten Gamze Nur Şahin ise "Gaziantep tarihi bir şehir olduğu için Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep gezilecek bir şehir ve lezzetleri çok güzel. Onun için Gaziantep'i gezmeye geldim. Baklavası, Bakırcılar Çarşısı, kalesi çok güzel. Biz Gaziantep'i çok beğendik" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'i gezmek 1-2 güne sığmıyor"

Denizli'den Gaziantep'i gezmeye geldiklerini belirten Gizem Korkusuz da, "Gaziantep, eskiye dayanan kültürlere sahip ve biz kültürümüzü de severek Bakırcılar Çarşısı'nı geziyoruz. Gaziantep'in tarihi eser ile dolu müzeleri var. Tarihimize önem vermek önemlidir. O yüzden Gaziantep'te gezilecek çok mekan var. Gaziantep'i gezmek hiçbir şekilde 1-2 güne sığmıyor. Gaziantep'i gezmek için gerçekten bir ay ayırmak ancak yeterli olabilir. Binbir çeşit lezzetleri var. Herkesin gelip Gaziantep'i görmesini tavsiye ederim. Gaziantep'in harika yemekleriyle aşırı ünlü olduğu söylendi, biz de geldik ve denedik. Zaten yemekleri de yemekle bitmiyor. Herkesin misafirperverliği o kadar güzel ki burada bütün kapılar açık" diye konuştu.

Gaziantep'i çok beğendiklerini belirten Murat Korkusuz ise şehrin yemek kültürünü de tarihi yerlerini de beğendiklerini ve herkesin mutlaka Gaziantep'i ziyaret etmesini tavsiye ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Alışveriş, Gaziantep, Türkiye, Turizm, Kültür, Genel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Genel Yerli Turistler Gaziantep'e Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli Turistler Gaziantep'e Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.