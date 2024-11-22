Yıldız Holding, 10. Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yıldız Holding, 10. Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü Kutladı

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Yıldız Holding, 10. Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü İstanbul'da kutlayarak toplumsal faydayı vurguladı.

22.11.2024 12:57
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Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nün 10. Yılını tüm dünyada coşkuyla kutladı

İSTANBUL - Kuruluşundan bu yana "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla tüm paydaşlarının mutluluğunu ve toplumsal faydayı hedefleyen Yıldız Holding Markaları ve Şirketlerinin, 10 yıldır her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" İstanbul Çamlıca kampüsünde de Ülker dostları ve paydaşları ile kutlandı. Etkinlik, Yıldız Holding'in ikonik markalarının dünyanın farklı coğrafyalarında başlayan hikayelerini anlatan belgesel gösterimi ve özel sanat eserleri sergisi ile zenginleşti.

Yıldız Holding'in dünyada 80 bini aşkın çalışanıyla aynı anda kutladığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü, birbirinden renkli etkinliklere ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Etkinliğe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Eda Erdem, Gizem Örge, sanatçı Ahmet Güneştekin'in yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler konuk oldu.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde Yıldız Holding'in Ülker, Godiva, McVitie's gibi ikonik markalarının geçmişten günümüze tarihsel yolculuğunu anlatan Ahmet Güneştekin prodüksiyonu belgesel gösterimi, sanatçının anlatımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Ahmet Güneştekin, Ara Güler, Burhan Doğançay, Laurence Jenkell, Ogan Akıncı, Melis Ağazat ve Patricia Couton'un Yıldız Holding markalarından aldıkları ilham ile özel olarak ürettikleri eserlerin yer aldığı bir seçki de sergilendi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: "Yıldız Holding'de sürdürülebilir ve sorumlu büyüme vizyonumuzla tüm paydaşlarımızın ortak faydasına odaklanmayı önemsiyoruz. Kuruluş felsefemiz olan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımızla faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, toplumsal faydayı önceleyen projelerimizi Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde tüm dünyada hep birlikte eş zamanlı kutluyoruz. Bu duyguda bizimle ortak paydada buluşan 80 bini aşkın çalışanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Murat Ülker: "Mutlu olmanın yolunun mutlu etmekten geçtiğine inanıyor, topluma ve insanlığa katkıda bulunduğumuz ölçüde kendimizi başarılı kabul ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize sağladığımız ekonomik katkıların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlama misyonunu sahipleniyoruz. Kazakistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Nijerya'ya tüm ofislerimizde geleneksel hale gelen 10 yıldır kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde ikonik markalarımızın yolculuğunu anlatan eserlerden oluşan bir seçkiyi Çamlıca kampüsümüzde ziyarete açtık. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü: "Çalışanlarımızla birlikte yıl boyunca ürettiğimiz faydayı ve ortak başarılarımızı birlikte kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü, amaç odaklı şirket kültürümüzün somut bir göstergesidir. Bu özel günde tüm ofis, tesis, satış noktaları ve Ar-Ge merkezlerimizde çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz etkinlikler hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde insana yatırım anlayışımız doğrultusunda gelişimi merkeze alan projelerle tüm ekosistemimize katkı sağlamaya ve başarılarımızı hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldız Holding, 10. Mutlu Et Mutlu Ol Günü\'nü Kutladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yıldız Holding, 10. Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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