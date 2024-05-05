Yüksekova'nın 106. kurtuluş yıldönümü, törenle kutlandı - Son Dakika
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Yüksekova'nın 106. kurtuluş yıldönümü, törenle kutlandı

Yüksekova\'nın 106. kurtuluş yıldönümü, törenle kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinde yer alan Hükümet Konağı önünde yapılan kutlamalar, Atatürk anıtına çelenklerin bırakılması ve saygı duruşuyla başladı.

05.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:52
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Yüksekova'nın 106. kurtuluş yıldönümü, törenle kutlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinde yer alan Hükümet Konağı önünde yapılan kutlamalar, öğlen saatlerinde Atatürk anıtına çelenklerin bırakılması ve saygı duruşuyla başladı.

5 Mayıs ilkokulu Okulun Türkçe Öğretmeni Burak Fatih Önlü ise günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Düzenlenen törene, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Arslan, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, kurum amirleri, Muhtarlar, Öğretmenler, Öğrenciler, Polis ve Askerler katıldı.

Program Kaymakam Çimşit'in törene katınların kurtuluş yıl dönümünü kutlamasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova'nın 106. kurtuluş yıldönümü, törenle kutlandı - Son Dakika

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