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Yurt genelinde 23 Nisan coşkusu

Vali ve belediye başkanı çocuklarla halat çekti, kazanan vali oldu

Aksaray Belediyesinden çocuklara özel coşkulu bir 23 Nisan kutlaması

AKSARAY - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde coşkulu bir program düzenleyen Aksaray Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle unutulmaz bir gün 23 Nisan yaşattı. Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer çocuklarla birlikte halat çekme yarışmasına katılırken etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde şehirde geniş çaplı bir program düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Parkında çocuklara özel olarak düzenlenen programda çocukların eğlenmesine yönelik birçok parkur oluşturuldu. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de çocukların eğlencesine eşlik etti. Başkan Dinçer ve Vali Kumbuzoğlu çocuklarla birlikte halat çekme yarışmasına katılırken, etkinlikteki gösteri ve eğlenceler renkli görüntülere sahne oldu.

"Çok neşeli, mutlu ve heyecanlı geçti"

Etkinlik alanında mikrofonu eline alarak çocukların yanına giden Vali Kumbuzoğlu tüm çocukların bayramını kutlarken, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104 yılını kutluyoruz tüm Aksaraylılarımız, çocuklarımız ile birlikte. Bu yıl ilk defa Recep Tayyip Erdoğan Parkımızda yaptığımız etkinlik alanımızda icra ediyoruz. Çok neşeli, mutlu ve heyecanlı geçti. Gerçekten tüm gençlerimiz, çocuklarımız buradalar aileleriyle birlikte. Hava şartlarımız çok iyi, eğlenceli bir şekilde 23 Nisan'ımızı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

BATMAN - Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Batman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, valilik binası önünde yapılan coşkulu kutlamalarla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'e çiçek sunumu yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "23 Nisan 1920 tarihi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasimizin temelinin atıldığı, bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilan edildiği, Cumhuriyetimizin 100. Yılını ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Program, öğrencilerin şiirlerin okunması ve ödül töreni ile son buldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kara, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

BİTLİS - Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Bağımsızlık güneşinin vatan ufkunda doğduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize devredildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, zamanın tüm egemen güçlerine karşı, emsali görülmemiş bir mücadele vererek küllerinden yeniden doğuşun destanını yazmış ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da açarak bunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Yüce Meclisimiz; geçmişte nasıl ki bu ülkenin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse, bugün ve bugünden sonra da demokrasimizin, milli irademizin sönmeyen meşalesi ve milletimizin umut kaynağı olarak yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir. 104 yıl önce bugün, dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tüm yurtta oluşturduğu heyecan, bugün çocuklarımızın minnacık yüreklerinde kocaman bir sevince dönüşmüştür. Biliyoruz ki; milli ve manevi duygular etrafında şekillenmiş olan değerlerimiz, bizim en büyük mirasımızdır. Çocuklarımızı bu değerler dünyasının huzur ikliminde iyi bir insan olarak yetiştirmek, hepimizin ortak görevidir. 23 Nisan; Cumhuriyetin kurulduğu, egemenlik mücadelemizin zaferle taçlandığı tarihi dönüm noktamız iken, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması sebebiyle de eşsiz bir gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün 'Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir' dediği ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği bu kutlu günde, özellikle Filistin'de çocukların katledilerek savaş ve açlıkla ölüme mahkum edilmesini bütün içtenliğimle kınıyorum. Dünyamızın geleceğinin; barış, huzur ve sevgi ekseninde, gülümseyen çocukların omuzlarında yükselecektir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından hafta çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ve halkoyunları gösterilerinin ardından program sona erdi.

Programa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Bolu'da muhteşem 23 Nisan gösterileri sahnelendi

1453'ten 23 Nisan 1920'e kadar Türk milletinin yaşadığı tarihi anları sahnelediler

BOLU - Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerin sergilediği oyunlar güzel görüntülere sahne oldu. 1453'ten, 23 Nisan 1920'e kadar Türk milletinin yaşadığı tarihi anları sahneleyen öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karaçayır'da bulunan 3 bin kişilik kapalı spor salonunda coşkuyla kutlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sergilediği gösteriler güzel anlara sahne oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için düzenlenen etkinlikte vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Etkinliğe Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Mehter Marşı ile başlayan etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri de koro, tiyatro, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İlkokul öğrencilerinden oluşan koro ekibi Cumhuriyet'in 100. Yılı için bestelenen Parla şarkısını söyledi. Salonu dolduran vatandaşlar, öğrencilere telefon ışıklarıyla eşlik etti.

İzzet Baysal 50.Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 1453'ten 23 Nisan 1920'e kadar Türk milletinin yaşadığı tarihi anları sahneledi. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütme anını, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını, Kurtuluş Savaşı'nda fedakarlık yapan kadınları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edilmesine kadar tarihi anları sahneleyen öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Salonu dolduran vatandaşlar dakikalarca alkışladı.

23 Nisan Muğla'da coşku ile kutlandı

MUĞLA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü Muğla'da coşku ile kutlandı.

Menteşe Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kutlama Mesajlarının Okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Konuşması gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından 23 Nisan sebebi ile dereceye giren öğrencilere Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ödülleri verildi.

Törende Konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bağımsızlık mücadelemizin, milli egemenliğimizin ve demokrasimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, temeli millet egemenliğine dayanan, demokrasinin gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış kavramları etrafında rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bu güzel bayram, Türk milleti olarak bizlere onur ve gurur veriyor. Milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin yazgısını belirleyen dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadele döneminde çok zor şartlar altında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile egemenliğin kayıtsız şartsız millettin olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş; yeni bir devletin ilk adımları bu kutlu günde atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal, Türk milletinin geleceğine yön çizen böylesi anlamlı bir günü, bu memleketin geleceği olan çocuklara atfederek TBMM'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşmış, bu günün anlamını daha da pekiştirmiştir" dedi.

Çocuklara seslenen Çay, "Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Doyasıya gülün, eğlenin, oyunlar oynayın, şarkılar söyleyin. Sizler bahar çiçekleri gibi dünyamızı güzelleştiriyor, kuş cıvıltıları gibi bizlere umut ve neşe veriyorsunuz. Milletimizin yarınlarını şekillendirecek olan sizler, ülkemizin geleceğine yön ve istikamet verecek, bu ülkede söz sahibi olacaksınız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş, sağlıklı ve mutlu nesiller olarak yetişmeniz, ailenize, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmanız ve atacağınız adımlarınızın bizimkilerden çok daha büyük olması adına, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sizlere sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmanız ve kendinizi geliştirmeniz, sizi, ailenizi ve öğretmenlerinizi mutlu edecek; geleceğe hep birlikte daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuz bu özel günde, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar siyasi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van'da 23 Nisan coşkusu

VAN - Van'da '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' coşkuyla kutlandı.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edremit Van Gölü Anaokulunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Burada da anasınıfı öğrencilerinin gösterisi ve şiirlerin okumasıyla devam eden etkinlikler; koro ve halkoyunları gösterisiyle son buldu.

Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Cumhuriyet'in bir güneş gibi vatan ufkunda doğduğu TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan'ın daha sevinçle ve coşkuyla kutlandığını belirtti. İl Müdürü Aras, "23 Nisan, milletimizin sıradan bir tarihi değildir. Bağımsızlığımızın nişanesi, esaret zincirinin kırılışıdır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından il protokolünün katılımıyla Van Gölü Anaokulunun açılışı da gerçekleştirildi. Anaokulu açılışında bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, "Van'da güç birliğiyle eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme yaşamın her alanına dair işler yapıyoruz. Bunların asıl gayesi halkımızın huzur ve refahını sağlamak, özellikle de çocukların geleceğe hazırlanmasından hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaya yönelik bu çalışmalar yapılmaktadır. Bugün de güzel bir açılış için bir aradayız. Van'ımız da son 2 yıl içerisinde tam 111 anaokulu açtık. 7 anaokulumuz da inşaat halindedir. İnşallah eylül ayı itibariyle tam 118 anaokulunu açmış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız anaokulumuz da çok özel bir okuldur" diye konuştu.

Etkinliklere Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Ağrı'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

AĞRI - Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından yapılan bayrak, halk oyunları ve folklor gösterileri ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Düzenlenen programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.