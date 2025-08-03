1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali Sona Erdi

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Sanatın ruhu" isimli 1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali, kapanış töreni ve müzik kültürünü tanıtan gruplar ile sanatçıların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde ve hükümetin organizasyonuyla gerçekleşen festival, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata beldesinde yer alan Cengiz Aytmatov Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Üç gün süren etkinlikte yarışma bölümüne katılan gruplar ve sanatçılar, geleneksel çalgılarını ve müziklerini sahnede tanıttı.

Festivalin jüri heyetinde farklı ülkelerden akademisyen ve sanatçılar yer aldı. Jüri başkanlığını, Malezya merkezli Uluslararası Geleneksel Müzik ve Dans Konseyi (ICTMD) Başkanı Tan Sui Beng üstlendi.

Heyette ayrıca, Kazakistan'dan ICTMD Büyükelçisi Düsen Kaseinov, Slovenya'dan ICTMD Ulusal Azınlık Müziği Araştırma Grubu Başkanı Pettan Svanibor, Japon sanatçı ve araştırmacı Leo Tadagawa, Şili Üniversitesinden Prof. Dr. Soto Silve İgnasio, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Özdemir ile Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Geleneksel Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Roza Amanova yer aldı.

Festivalin büyük ödülü Kırgızistan'dan Komuz topluluğuna verildi

Festivalin büyük ödülü (Grand Prix), Kırgızistan'dan İrina Suyerkulova'nın kurucusu olduğu Komuz topluluğu "Akak"a verildi.

Bireysel kategoride birincilik ödülünü Rusya'dan Tuvalı müzisyen Dongak Naydan ile Kazakistan'dan Saltanat Kayratkızı aldı.

İkincilik, Özbekistan'dan Güzel Muminova ve Kırgızistan'dan Çolpon Melisbekova'ya, üçüncülük ise Kırgızistan'dan Kutmanaalı Sultanbekov, Sultan Akmatbek ve Özbekistan'dan Şuhrat Holhudjayev'e verildi.

Gruplar kategorisinde birincilik ödülünü Rusya'nın Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden "Haraaça" ile Kazakistan'dan "Tengri Saz" paylaştı.

İkinciliği Kırgızistan'dan "Kerbez" ile Bangladeş'ten "Dibbo Gyaani" alırken, üçüncülük ödülü Hindistan'dan "Kartikeya Vashist" ve Güney Kore'den "Cheon Gung" gruplarına verildi.

Kırgızistan hükümet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış töreninde dereceye girenlere para ödülü verilirken, tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

İki yılda bir düzenlenecek festivalin bir sonraki ev sahibinin Kırgızistan'ın Celalabad kenti olacağı açıklandı.