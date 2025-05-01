1 Mayıs İçin Taksim'de Güvenlik Önlemleri

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'NDE 1 MAYIS TEDBİRLERİ

Ayşe GÜREL - Güven USTA- Leyla YILDIZ - Harun ŞAHBAZOĞLU/ - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstiklal Caddesi giriş ve çıkışlara kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlele kapatılırken, Taksim ve çevresindeki otellerde konaklayan turistler ellerindeki valizlerle Taksim'den çıkmaktan zorlandı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında aldığı tedbirler doğrultusunda, güvenlik önlemleri artırıldı Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta çok sayıda cadde ve meydan, sabah saat 05.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatıldı.Taksim ve çevresindeki otellerde konaklayan bazı otellerde kalan turistler Taksim'de çıkmak için çaba sarf etti. Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarında bekleyişini sürdürüyor. TOMA'ların hazır bekletildiği Taksim ve çevresinde bazı toplu taşıma noktalarında da kısıtlamalar devam ediyor.

TARLABAŞI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Tarlabaşı'nda da polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdüyor. Vatandaşlar ve turistler polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan cadde ve sokaklardan alternatif yollara yönlendirildi. Tarlabaşı Caddesi güvenlik önlemleri nedeniyle boş kaldı.