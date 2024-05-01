1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane\'de toplandı

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"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu yıl da yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek için sendikalar ve meslek örgütleri, Saraçhane'de toplanmaya başladı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

DİSK'in otobüsünün üzerine "Yaşasın 1 Mayıs! Ekmek, Adalet, Hürriyet" yazıldı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.