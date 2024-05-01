1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane'de toplandı - Son Dakika
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1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane'de toplandı

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Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı'na yürümek yasaklanmasına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri ve panzerler Unkapanı kemerlerinde araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

01.05.2024 09:00
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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu yıl da yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek için sendikalar ve meslek örgütleri, Saraçhane'de toplanmaya başladı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

DİSK'in otobüsünün üzerine "Yaşasın 1 Mayıs! Ekmek, Adalet, Hürriyet" yazıldı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane\'de toplandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane'de toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim yasağına rağmen sendikalar ve meslek örgütleri Saraçhane'de toplandı - Son Dakika
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