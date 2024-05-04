1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Gözaltına alınanların çoğunluğu serbest bırakılırken, 52 kişi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme suçlarından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

04.05.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesi 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi toplanma noktalarında buluşmuştu. Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti. Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı zorlayanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da barikattaki polislere flama sopalarıyla vuran 29 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 kişiden 52'si 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme suçlarından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 1 Mayıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement