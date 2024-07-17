1 Mayıs\'ta Taksim\'de gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıktı

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 25'i tutuklu 30 kişi, 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.. 8 saat süren ilk duruşmada tüm sanıklar tahliye edildi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklananlardan 30'u hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 30 tutuklu hakkında; "kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlamasıyla 8 aydan 4 buçuk yıla kadar, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 8 aydan 4 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar bağlı bulundukları cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"Önüzümüde yığınla polsi vardı"

Tutuklu sanık Alev Palu mahkemedeki savunmasında polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben 1 Mayısa işçilerin ve ezilen halkların taleplerini ilettiği için katıldım. Biz Taksim'e yürümek isterken önümüzde yığınla hukuksuz bir şekilde polisler vardı. Biz yürümek isteyince de bize plastik mermiyle biber gazıyla müdahale edildi. Biz evlerimizden gözaltına alınırken şiddete uğradık. Olay yerine yürüyerek gittim polis kontrolünde. Ben söz konusu yere anayasal hakkımı kullanmak üzere gittim. Dağıl ihtarını duymadım ama Taksim yasağından haberim vardı."

Tutuksuz bir sanık ise mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla olay yerine gittim. Yasaktan haberim vardı ama anayasal hakkımı kullanmak için gittim. Ben müştekilere yönelik herhangi bir eylemde bulunmadım. Ön sıralarda bir kargaşa çıktı. Ben zaten arka sıralardaydım. Aksine polis memurları tarafından ölçüsüz şiddet uygulandı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

"Düzene karşı itirazda bulunmak için olay yerine gittim"

Tutuklu sanık Ayşe Beliz İnce ise suç işlediğini düşünmediğini belirterek, "Düzene karşı itirazda bulunmak ve anayasal hakkımı kullanmak maksadıyla olay yerine gittim. Polis ekiplerinin dağılın ihtarını duymadım. Ben yalnızca Taksim'e yürümek istedim. Suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Bekir Arslan, olay günü Saraçhane'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine gittiğini söyleyerek şöyle savunma yaptı:

"Polise veya herhangi bir kamu görevlisine zarar verme amacım yoktu. O anki refleksle kendimi korumaya çalıştım. Dağılın ihtarını duymadım. Taksim Meydanı'nın yasak olduğunu da görmedim. Özgür Özel'in çağrısı üzerine olay yerine gittim. Polis memurları tarafından darp edildiğime dair darp raporu da aldım."

Tüm sanıklar tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme tüm tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.