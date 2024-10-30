10. Germiyan Festivali Çeşme'de Yöresel Değerleri Yaşattı - Son Dakika
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10. Germiyan Festivali Çeşme'de Yöresel Değerleri Yaşattı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Germiyan Festivali, yöresel tatlar ve kültürel etkinliklerle dolu bir iki gün geçirdi. Ziyaretçiler, geleneksel yemeklerin yapımını öğrenirken, festivale katılan etkinliklerle Germiyan'ın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

30.10.2024 13:40
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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından ilçenin geleneksel değerlerini yaşatmak, yöresel tatları ve köklü tarihi ile harmanlanan kültürünü geleceğe taşımak için 27-28 Ekim günlerinde 10. Germiyan Festivali düzenlendi. Başkan Lal Denizli, Germiyan'ın mikrokliması ile ortaya çıkan yöresel değerlere sahip çıktıklarını belirtti.

Çeşme'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve iki gün boyunca atölyelerden söyleşilere, tiyatro oyunlarından konserlere dolu dolu etkinliklerle geçen Germiyan Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Mutfak atölyelerinden pek çok tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliğe kadar Germiyan'ın kendine has tatlarını yakından tanıma fırsatı sunan etkinliklerin yer aldığı festivalin ilk gününde ziyaretçiler, katmer yapımı, civciv yemi, sütlü bulgur ve kopanisti peyniri gibi özel lezzetlerin usta eller tarafından paylaşılan tariflerini düzenlenen atölyelerde dinledi. Eski Un Değirmeni'nde başlayarak Çukuriçi'nde son bulan festival korteji ile devam eden festivalin ilk günü, Kadın Efeler Zeybek Gösterisi, taş duvar boyama atölyesi, geleneksel Germiyan ekmeği yapımı ve zeytin işleme atölyeleri ile sürdü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konseri ile de son buldu.

Geleneksel Ekmek Yarışması düzenlendi

Festivalin ikinci günü ise ekşi maya ekmeği, karakılçık ekmeği, ekmek dolması ve soğuk sabun yapımı gibi atölyelerle devam etti. Ziyaretçiler Köy Tiyatrosu gösterisi ile Germiyan'ın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. 10'uncu Germiyan Ekmek Festivali Geleneksel Ekmek Yarışması, bu yıl da heyecanla beklenen etkinliklerden biri olarak festivalin son gününe damga vurdu. Başkan Denizli, Geleneksel Ekmek Yarışması Ödül Töreni'nde yarışmanın birincisi Habibe Erdoğan'a ödül takdiminde bulundu, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Festivalde tek tek standları gezip, atölyelere katılan Denizli, şunları kaydetti:

"Çeşme'nin köklü tarihini, eşsiz lezzetlerini ve zengin kültürel mirasını hep birlikte yaşamak, bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak adına bu güzel festivalimizde buluştuk. Germiyan, yalnızca lezzetleri ile değil; tarih kokan sokakları, sımsıcak insanları ve geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ile çok kıymetli. Festivalimizde, Germiyan'ın zenginliklerini deneyimleyecek, yöremize has tatları usta ellerin rehberliğinde keşfedecek, geçmişten bugüne uzanan bu değerleri birlikte yaşatacağız. Kültürümüzü anlatmak, tanıtmak ve Çeşme'nin bilinen yüzleriyle değil; aksine saklı kalmış yüzlerini de gelecek kuşaklara aktarabilmek için çalışıyoruz."

Germiyan'ın verimli toprakları, bereketli mahsulleri ve emek dolu üretim süreciyle Çeşme tarımındaki öneminden de bahseden Denizli sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Yerel üretimle toprağımıza, emeğimize, mirasımıza sahip çıkmak hem yerel değerlerimize hem de sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapmaktır. Biz de bu mirası gelecek nesillere taşımak, yerel değerlerimizi tanıtmak ve üreticimizi, tarımımızı desteklemek için Çeşme Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Germiyan zeytini, zeytinyağı, bamyası ve Germiyan ekşi maya ekmeği gibi Germiyan'ımızın mikrokliması ile ortaya çıkan yöresel değerlerimize sahip çıkıyor ve halkımıza ulaştırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 10. Germiyan Festivali Çeşme'de Yöresel Değerleri Yaşattı - Son Dakika

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