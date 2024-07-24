10 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı, 27 adli işlem - Son Dakika
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10 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı, 27 adli işlem

10 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı, 27 adli işlem

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 27 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sahte sürücü belgeleri ele geçirildi ve yurt dışı sürücü belgelerinin temin edilmesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2024 15:25
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SAMSUN merkezli 10 ilde jandarmanın düzenlediği 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 27 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Samsun'da 24, Ordu'da 15, İstanbul'da 7, Edirne'de 3, Kocaeli'de 2, Kütahya ve Manisa'da 4'er, Tekirdağ, Balıkesir ve Tokat'ta 1'er adres olmak üzere toplamda 62 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, sahte 24 Gürcistan sürücü belgesi, 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgesi ele geçirdi. 27 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra, yurt dışı sürücü belgelerinin temin edilmesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 10 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı, 27 adli işlem - Son Dakika

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