10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı

10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

17.01.2025 09:07  Güncelleme: 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 10 organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 15 gün içinde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında; Iğdır'da E.Ç.'nin, İstanbul'da N.A.'nın, Afyonkarahisar'da Ş.Y.'nin, Balıkesir'de M.A.'nın, Şanlıurfa'da M.K.'nin, Yalova'da M.B.'nin, Manisa'da C.G.'nin, Antalya'da M.Y.'nin ve M.A.Ç.'nin, Mersin'de M.E.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 47'sinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 875 silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kesici/delici alet, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartının ele geçirildiğini kaydetti.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Silahla kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs', 'Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından, Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: 10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.