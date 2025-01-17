10 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Tutuklandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 10 organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 15 gün içinde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında; Iğdır'da E.Ç.'nin, İstanbul'da N.A.'nın, Afyonkarahisar'da Ş.Y.'nin, Balıkesir'de M.A.'nın, Şanlıurfa'da M.K.'nin, Yalova'da M.B.'nin, Manisa'da C.G.'nin, Antalya'da M.Y.'nin ve M.A.Ç.'nin, Mersin'de M.E.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 47'sinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 875 silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kesici/delici alet, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartının ele geçirildiğini kaydetti.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Silahla kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs', 'Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından, Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.