105 Yaşındaki Diploma Tarihi Sergide İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

105 Yaşındaki Diploma Tarihi Sergide İlgi Odağı Oldu

22.05.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli vali Doğan Pazarcıklı'nın, babasına ait 105 yıllık diplomayı Bilecik'te açılan Tarihi Diploma Sergisi'ne bağışlaması büyük ilgi gördü. Sergide 1920 yılından 1970 yılına kadar birçok diploma sergilendi.

Emekli valinin müzeye bağışladığı babasına ait bu diploma tam 105 yaşında

Bilecik'te açılan Tarihi Diploma Sergisi'nde ilgi odağı olan tarihi diploma

Anne ve babasına ait diplomaları Yaşayan Şehir Müzesi'ne bağışlayan eski vali Doğan Pazarcıklı;

"Bunlar benim anamdan, babamdan kalmış olan değerli belgeler"

BİLECİK - Emekli vali olan Doğan Pazarcıklı'nın, Bilecik'te açılan Tarihi Diploma Sergisi'nde sergilenen ve o günkü adı 'Umuru Maarif Vekaleti Zükur İbtidaisi Tasdiknamesi' olan babasına ait 105 yıllık diplomayı görenler bu tarihi eserden adeta gözlerini alamadı.

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen Tarihi Diploma Sergisi'nde, 1920 yılından 1970 yılına kadar çok sayıda diploma yer aldı. Açılışa, diplomaları bağışlayanların yanı sıra Belediye Yardımcıları Yaşar Külhan ve Mesut Ünver ile Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

"Bunlarım benim anamdan, babamdan, dedemden kalmış olan belgeler"

87 Yaşındaki emekli vali Doğan Pazarcıklı'nın bağışladığı, hayatını 1912 yılında kaybeden sağlıkçı annesi Kadriye hanımın ve 1908 yılında hayatını kaybeden öğretmen babası Muhsin beyin diplomaları büyük ilgi gördü. Pazarlıkçı, bağışladığı belgelerden en değerlisinin, 1920 yılında Zükur İbtidaisi (ilkokul) mezun olan babası Muhsin bey adına düzenlenmiş 'Umuru Maarif Vekaleti Zükur İbtidaisi Tasdiknamesi' olduğunu söyledi. Bunun yanında 1924 yılında annesi Kadriye hanıma ait diploma da olduğunu anlatan Doğan Pazarcıklı, "Bilecik Şehir Müzesinin açmış olduğu bir sergiye katıldık. Sergide sizlere göstereceğim bir iki belge var. Bunlar benim anamdan, babamdan kalmış olan değerli belgeler. Onların resimlerini burada görebilirsiniz. Bir tanesi babamın ilkokul diploması, bunun yanında annemin ilkokul diploması var. O da 1920 tarihli Cumhuriyet'in üzerinden bir yıl geçtikten sonra kurulmuş. Az ileride annemin ortaokul diploması var. Mektebi Maarif Vekaleti ilk mektep şahadetnamesi o diploma demin ileride de gördüğünüz diplomalar var" dedi.

Sergi sonunda müzeye çeşitli tarihi evraklar ve diplomalar bağışlayan Doğan Pazarcıklı'ya plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Bilecik, Güncel, Kültür, Sanat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel 105 Yaşındaki Diploma Tarihi Sergide İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:35:47. #7.13#
SON DAKİKA: 105 Yaşındaki Diploma Tarihi Sergide İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.