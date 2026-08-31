11 Yaşındaki Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasından Aydın'a dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 yaşındaki Mithat Özgür İnce'nin cenazesi, Söke ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki Hacılar Camisi'ne getirildi.

Çocuğun annesi Rüya ile babası Rıdvan İnce, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Burada kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi, Söke Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

İnce'nin Söke İdman Yurdu U10 Takımı oyuncusu olduğu, ailesi ve takım arkadaşlarıyla Selçuk'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvasına katıldığı ve Söke ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaza

Selçuk-Kuşadası kara yolu Arvalya Kavşağı yakınlarında dün iki otomobil çarpışmış, şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mithat Özgür İnce, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.