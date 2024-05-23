12 Yaşındaki Bade Uygun, Uluslararası Müzik Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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12 Yaşındaki Bade Uygun, Uluslararası Müzik Yarışmasında Birinci Oldu

12 Yaşındaki Bade Uygun, Uluslararası Müzik Yarışmasında Birinci Oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında birinci olan 12 yaşındaki Bade Uygun, piyanoda yeni başarılara imza atmak istiyor. Uygun, 5 yaşında piyano kursuna başladıktan sonra uzun uğraşlar sonucu notaları ezberleyerek besteler çalmaya başladı. Şimdi ise Barselona'da düzenlenecek yarışlara katılmak için sıkı çalışıyor.

23.05.2024 11:03
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında kendi grubunda birinci olan 12 yaşındaki Bade Uygun, piyanoda yeni başarılara imza atmak istiyor.

Antalya'da 7. sınıf öğrencisi Uygun, 5 yaşında piyano kursuna gitmeye başladı. Başlarda notaları çalmakta zorlanan Uygun, uzun uğraşlar sonucu notaları ezberleyerek besteler çalmaya başladı.

Zamanla piyano çalmak tutkusu haline gelen Uygun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu. Bir taraftan eğitimine devam eden Uygun, piyanoya da sıkı çalışarak 25 Temmuz'da Barselona'da düzenlenecek yarışlara katılacak.

Bade Uygun, AA muhabirine, beş yaşında piyano çalmaya başladığında çok zorlandığını, emek verince bir süre sonra notaları öğrendiğini söyledi.

Viyana'daki yarışlarda elemeler olduğunu ve kendisinin finale kaldığını belirten Uygun, jürinin karşısında çalarken heyecanlı olmasına rağmen piyanonun başına geçince motive olduğunu dile getirdi.

" Türkiye'ye bu ödülü getirdiğim için gururluyum"

Katıldığı ilk uluslararası yarışma olmasına rağmen birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Uygun, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye bu ödülü getirdiğim için gururluyum. Barselona'ya hazırlanıyorum. Ödül kazanmak için elimden geleni yapıyorum ve iddialıyım. Tüm yarışlara katılmak, ödülleri kazanmak istiyorum. Mozart'ın izinden gitmek istiyorum bunu başarabilirsem çok mutlu olurum. Bazı yarışlara da Türk eserleriyle katılmak istiyorum. Türk eserleri farklı bir duygu katıyor. Uluslararası yarışlarda jürinin önünde Türk parçalarını çalmaktan mutluluk duyarım."

Uygun, eğitimini de aksatmadığını ve 7. sınıf olmasına rağmen LGS'ye sıkı çalıştığını bildirerek, "Piyano en büyük tutkum. Ne zaman üzülsem piyanonun başına geçip çalınca mutlu oluyorum. Piyano çaldıktan sonra çalıştığım ders daha verimli oluyor. Bana çok iyi motivasyon katıyor. Derslerimdeki başarıma da yansıyor." ifadesini kullandı.

Piyano ve keman öğretmeni Serenat Sahabi de Bade ile çok küçük yaşlarda tanıştıklarını ve kısa sürede büyük başarılar yakaladıklarını anlattı.

Öğrencisinin ödül kazanmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Sahabi, "Şimdi de Barselona'da yapılacak müzik yarışlarına hazırlanıyoruz. Sıkı antrenman dönemine girdik ve ödülle dönmesini bekliyorum. Bade, duygularını güzel ifade ediyor, piyano tekniğini iyi kullanıyor." diye konuştu.

Anne Oya Uygun da her başarının temelinde çok çalışmak olduğunu anımsatarak, Bade'nin de çok çalışarak, emek vererek ödülü kazandığını, her zaman piyano çalmanın en büyük motivasyonu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Barselona, Avusturya, Viyana, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yaşındaki Bade Uygun, Uluslararası Müzik Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

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