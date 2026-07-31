13 Yaşındaki Çocuk, Hayali Ülkesini Kurdu - Son Dakika
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13 Yaşındaki Çocuk, Hayali Ülkesini Kurdu

13 Yaşındaki Çocuk, Hayali Ülkesini Kurdu
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Samsunlu Aras, Bolivya'da 'Sufi' adında hayali bir ülke kurarak dil ve anayasa geliştirdi.

SAMSUN'da yaşayan Aras Talha Çağlayan (13), 2023 yılında geliştirdiği dili temel alarak Bolivya'da konumlandırdığı hayali bir ülke kurdu. Kendi alfabesini, bayrağını, anayasasını ve para birimini tasarlayan Aras, yaklaşık 1000 kişilik nüfusa sahip olduğunu söylediği 'Sufi' adlı ülkesini tanıtmayı hedefliyor. Çağlayan, "Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaf var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak" dedi.

Canik ilçesinde dillere ve ülkelere ilgi duyan Aras Talha Çağlayan, 2023 yılında içgüdüsel olarak yeni bir dil oluşturdu. Zamanla bu dili geliştirerek kendine özgü bir alfabe yapan Aras, ardından Bolivya'da konumlandırdığı hayali ülkesini kurdu. 'Sufi' adını verdiği ülke için bayrak, para birimi ve resmi semboller tasarlayan Aras, bugüne kadar 18 maddelik anayasa hazırladı. Hazırladığı alfabeyi, anayasayı, bayrağı defterine not etti. Yaklaşık 1000 kişilik nüfusa sahip olduğunu ifade ettiği ülkesinde cumhurbaşkanlığı sistemini kuran Aras, bakanlar kurulunun yanı sıra hastaneler ve çeşitli esnafın da bulunduğunu belirtti.

'TAMAMEN UYDURDUĞUM BİR DİL'

Öğretmeni ve arkadaşlarının da çalışmasını beğendiği ve destek ve fikir verdiklerini ifade eden Aras Talha Çağlayan, "Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna 'Sufi' adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu. Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 tane anayasa yazdım. Para birimini tasarladım. Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum" diye konuştu.

'BAŞTA ŞAŞIRDIK, SONRA GELİŞİMİNİ İZLEDİK'

Aras'ın babası Mehmet Çağlayan (36) ise "Oğlum 2023 yılında kendince bir ülke kurdu. Dil geliştirdi. Bunu bizimle paylaştığında çok enteresan gelmişti. Sonra takip ettik ve bekledik. Sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı. Kendince harita oluşturmuş, dil oluşturmuş. Kendini de cumhurbaşkanı yapmış" dedi.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 Yaşındaki Çocuk, Hayali Ülkesini Kurdu - Son Dakika

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