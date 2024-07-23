13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber'in açıklamaları ortaya çıktı. Berber, oğlunun asansörde mahsur kaldığını haber verdiğini ancak kurtarma sırasında kız çocuğunun düştüğünü belirtti. Olayın ardından binalardaki sorunlar ve bakım eksiklikleri gündeme geldi.

23.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'OĞLAN ÇOCUĞUNU KURTARIYORLAR, KIZ ÇOCUĞU BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber konuştu. Berber, Beren Su'nun oğlunu arayıp asansörde mahsur kaldıklarını haber verdiğini belirterek, "Oğlum da bana söyledi, 'baba arkadaşım asansörde kalmış' diye. Ben de 'bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakinini bulunup yardımcı olsunlar' dedim. Onlar da sağ olsunlar itfaiyeyi çağırmışlar. Çocuklar 6'ncı katta kalmışlar. 6'ncı katta kalınca itfaiye kapıyı 5'inci kattan açmış, 2 kişiler zaten asansörde. Oğlan çocuğunu kurtarıyorlar, kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada aşağıya asansör boşluğuna çocuk düşüyor. Burada binaların çoğunda sorun var zaten. Ama her bina kendi bakımlarını yaptırıyorlar. Ama bu neden olmuş hiç bilgim yok" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ankara, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:23 Canlı Anlatım Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Canlı Anlatım! Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 21:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement