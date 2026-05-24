13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

24.05.2026 09:40
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icralık lüks araçlar üzerinden yapılan 13,5 milyar TL'lik yolsuzluğu ortaya çıkaran zabıt katibi Mehmet Oğuz Ademoğlu, 111 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dosyanın iki kez bozulmasının ardından 5 yıl sonra tahliye edilen Ademoğlu, "Kamuoyundan destek bekliyorum" dedi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zabıt katibi olarak görev yapan Mehmet Oğuz Ademoğlu, 2021 yılında ortaya çıkan icralık lüks araç yolsuzluğu dosyasında sanık haline geldiğini iddia etti. İcra müdürü ve kıdemli katibin izinli olduğu dönemde vekâleten görev yaptığını belirten Ademoğlu, amiri tarafından “Diyarbakır’da icra müdürü” olarak tanıtılan Kemal T. ile bu süreçte tanıştığını anlattı.

İcra işlemleri konusunda deneyimsiz olduğunu ifade eden Ademoğlu, bazı işlemler için yardım aldığı Kemal T.’nin daha sonra suç örgütü bağlantısının ortaya çıktığını söyledi.

“BİR SUÇ ÇETESİNİN İÇİNE ÇEKİLDİM”

Yaşadıklarını anlatan Ademoğlu, “İcra ile ilgili bir eğitim almadığım için, icradan anlamadığım için bir bilene sormam gerekiyordu. Ancak sonradan fark ettik ki yardım eden kişi bir dolandırıcıymış, bir suç çetesinin mensubuymuş.” ifadelerini kullandı. 

İddialara göre yapılan yolsuzlukta, bankaların alacaklarına karşılık rehin koyduğu lüks araçların üzerindeki hacizler kaldırılarak araçlar yeniden satışa çıkarıldı.

“SORUŞTURMAYI BAŞLATAN KİŞİ BENDİM”

İlke Tv'den Ömer Çelik'in haberine göre; Kemal T.’nin UYAP şifresini kullanarak yaptığı işlemlerden şüphelenmeye başladığını söyleyen Ademoğlu, durumu önce yazı işleri müdürüne ardından Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdiğini belirtti.

“Soruşturmayı başlatan kişi bendim. Bu çeteyi ortaya çıkaran kişi ben oldum” diyen Ademoğlu, buna rağmen kısa süre sonra tutuklandığını ifade etti.

KAMU 13,5 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATILDI

Dosyada yapılan bilirkişi incelemesinde, haczi kaldırılan 63 araçtan 47’sinin satışıyla kamunun yaklaşık 13,5 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Aralarında Ademoğlu’nun da bulunduğu 17 sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla dava açıldı.

ADEMOĞLU DA 111 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Yargılama sonucunda bazı sanıklarla birlikte 111 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ademoğlu, istinaf mahkemesinin dosyayı iki kez bozmasının ardından 5 yıl sonra tahliye edildi.

“GÖREVİ İHMALDEN YARGILANABİLİRİM”

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ademoğlu, yalnızca “görevi ihmal” suçlamasıyla itham edilebileceğini savundu.

“Dolandırıcıysam MASAK raporu talep ediyorum. Ben ya da ailem herhangi bir maddi menfaat elde etmiş miyiz araştırılsın. Kendi rızamla bunu istiyorum” ifadelerini kullanan Ademoğlu, hakkındaki iddiaların detaylı şekilde incelenmesini istedi.

49 GÜN AÇLIK GREVİ YAPTI

Cezaevinde 49 gün açlık grevi yaptığını anlatan Ademoğlu, sesini duyuramadığını söyledi.

Tek talebinin etkin bir soruşturma ve adil yargılama olduğunu belirten Ademoğlu, “Adalete olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Kamuoyundan destek bekliyorum” dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah teala yardımcın olsun, yabancının yönlendirerek yapılan kanunlar bu kadar oluyor. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
