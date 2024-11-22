14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başladı - Son Dakika
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14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başladı

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başladı

Festival, 'herkes için adalet' mottosuyla açıldı; 60 film ve paneller ile 8 gün sürecek.

22.11.2024 14:20
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"14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Açılışa katılan festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, törende yaptığı konuşmada, festivalin "herkes için adalet" mottosuyla 14'üncü kez yapıldığını kaydederek, "Değişmeyen bir şey var; adalet arayışı. Bizim de adalet arayışımız yeni içerikler kazanarak devam ediyor. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkede, kime karşı olursa olsun, adaletsizliklere filmleriyle, panelleriyle, akademik programlarıyla 'Hayır.' diyen bir festivaldir. Adaletsizlikler, haksızlıklar kime karşı yapılırsa yapılsın, hayır demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sözüer, savaş ve soykırımların devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

" Filistin'de Gazze'deki bombardıman devam ediyor. Bugün öğrendik ki nihayet Uluslararası Adalet Divanı bunların sorumlularıyla ilgili tutuklama kararı verdi. Sadece Filistinliler için değil diğer haksızlığa uğrayanlar için de bir umut ve adalet ışığı olacak mı bu tutuklama kararı? Onu göreceğiz. Festivalde, Filistin filmine ve Filistin paneline gelmenizi arzu ediyoruz."

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci de festival programı hakkında bilgi vererek, "Adalet temalı festival yapmak zor oluyor. Her yıl söylüyorum. İyi ki kumbaramızda biriktirdiğimiz ve her yıl yenileri eklenen adalet dostlarımız var. Onlar olmasa bu festivali gerçekleştirmemiz mümkün değil." dedi.

Sinemaya Katkı ve Onur ödülleri verildi

Festival kapsamında takdim edilen "Sinema Onur Ödülü", sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları dolayısıyla 90'dan fazla projede yer alan oyuncu ve çevirmen Füsun Demirel'e verildi.

Ödülünü rol arkadaşı Demet Evgar'dan alan Demirel, "Sinemada 40. yılımda bu şahane ödülle taçlandırıldığım için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin de aralarında bulunduğu 127 film ve televizyon dizisinin görüntü yönetmenliğine imza atan Çetin Tunca, "Sinemaya Katkı Ödülü"ne değer görüldü.

Tunca kamera arkasında görev yaptığının altını çizerek, "Kameranın önünde filmin havasına yön veren senarist ve yönetmendi. 'Herkes için adalet' yazısını okuduktan sonra ben de bu ödülü kabul edebilirim." dedi.

"Akademik Onur Ödülü", uzun yıllar Cumhuriyet savcılığı görevini üstlenen, hukuk için adil yargılanma hakkı için çalışan, sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk'a takdim edildi.

Ödül töreninin ardından açılış filmi Orson Welles'in yönettiği "Dava" filmi yenilenen kopyasıyla gösterildi.

Festivalde 60 film sinemaseverlerle buluşacak

Üç farklı mekanda, 60 filmin gösterileceği festivalde, Uluslararası Akademik Program ve VisionIST kapsamında konuşma ve panellere de yer verilecek.

Festivalin "Adil Yargılanma Hakkı" teması ile düzenlenen ve 8 gün sürecek Uluslararası Akademik Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ndeki açılış konuşmaları ve ilk oturumlarla başlayacak. Vizyonist kapsamındaki etkinlikler ise yarın başlayacak.

Birçok festivalde gösterilen, ödüller kazanan filmler de festivalde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin Uluslararası Yarışması'nda jüri üyesi yönetmenler Rusudan Glurjidze ve Assel Aushakimova, yarışma dışı gösterilecek filmlerinin Türkiye prömiyerine katılacak. Gösterim sonrası yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla soru-cevap etkinliği düzenlenecek.

"Filistin ile Dayanışma" amacıyla 22 kısa filmden oluşan bir seçki izleyiciye sunulacak. Filmler, 25 Kasım'da 19.00'da Beyoğlu Sineması'nda, 27 Kasım'da 21.30'da Kadıköy Sineması'nda gösterilecek.

Filistinli yönetmen Rashid Masharawi'nin "Gazze'de Sıfır Noktasından-Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri" filminin gösteriminin ardından, ekip üyesi Ala Abou Ghoush izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festival, film gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra ücretsiz düzenlenecek Uluslararası Akademik Program ve VisionIST etkinlikleri ile hukuk ve sinemayı adalet ilkesi çerçevesinde bir araya getirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başladı - Son Dakika

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