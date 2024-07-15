15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitlikler Ziyaret Edildi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitlikler Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Şehitlikler Ziyaret Edildi

Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Malatya'da şehit Fuat Bozkurt'un kabri başında anma programı düzenlendi. Kilis'te saygı duruşunda bulunuldu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim okundu ve yiyecek-içecek ikramı yapıldı. Adıyaman'da da anma programı düzenlendi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

15.07.2024 14:20
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Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehit Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı, su döktü.

Törene şehidin annesi Sebahat Bozkurt ve yakınlarının yanı sıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve çok sayıda ilgili ve vatandaş katıldı.

Katılımcılar şehit Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı.

Daha sonra Kernek Karagözlüler Camisi'nde mevlit okutuldu, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Darende ilçesinde ise kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde mevlit okutuldu.

Kilis

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kilis'te program yapıldı. Şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Türk Kızılay kamyonunda vatandaşa yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve diğer ilgililer katıldı.

Adıyaman

Şehitlikte düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Program daha sonra Yenipınar Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif'le devam etti.

Etkinliklere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdrurrahman Tutdere, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, konuşmasında, darbenin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Darbenin unutulmadığını aktaran Aydın, "Her yıl anacağımız bir program çünkü büyük bir darbe girişimiyle karşılaşıldı. Her daim bunu vatandaşın zihninde, belleğinde, hafızasında korumak üzere hareket edeceğiz. İçimizdeki hainlerin, dışarıdaki o küresel güçlerle nasıl ittifak ettiğini, bu milletin ve ülkenin değerlerine nasıl saldırıda bulunduklarının farkındayız, tanıklarıyız. Bu darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. Bu ülkenin bölünüp parçalanması adına atılan adımlardı." dedi.

Vali Osman Varol ise darbenin 8'inci yılı dolayısıyla yaşananları gelecek kuşaklara taşımak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

Etkinlik sonrası vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce pilav dağıtıldı.???????

Kaynak: AA

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