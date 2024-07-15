15 Temmuz şehidi Hamuryen, kabri başında anıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kaymakamlığın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, kaymakamlıkta "15 Temmuz "konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Karayusuf Bey Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit okundu.

Ardından Kaymakam Murat Karaloğlu ve beraberindekiler, şehit Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Şehidin ailesiyle de bir araya gelen Karaloğlu, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettiklerini söyledi.

Vatanın ve milletin üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardıklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. 15 Temmuz'da, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan kahramanca mücadele eden ve bu uğurda şehit olan, şehadet mertebesine erişen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Programa şehidin yakınları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.