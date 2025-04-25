23 Nisan günü Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu.
Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada - Son Dakika
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