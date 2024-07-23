15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Metrobüsle Motosiklet Kaza Yaptı

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü girişinde metrobüsle motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Bariyerlere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köprüde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakasına geçişte saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde metrobüsle motosiklet sürücüsü kazaya karıştı. Kazada bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.