15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. Türk Bayrakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca asılı kalacak.

10.07.2024 11:41
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. Türk Bayrakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca asılı kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde, İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bayrak asımı için Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde toplanıldı. Buradaki etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Grup, önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüdü. Ardından ise köprüye, dev Türk Bayrağı, 15 Temmuz Derneği flaması ve 'Milletin Zaferi 15 Temmuz' yazılı bayrak asıldı. Ardından 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç açıklamada bulundu.

"İSTANBUL'UN 3 KÖPRÜSÜNE DEVASA BAYRAKLARIMIZI ASACAĞIZ"

İsmail Hakkı Turunç, "Milletimizin ve kamu kurumlarımızın duyarlılığıyla 15 Temmuz'un 8'inci yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi şehitlerimizi anarak, gazilerimizi hatırlayarak milletimizin bekası ve devletimizin geleceği noktasında Türk milleti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmenin bilincinde yolumuza devam ediyoruz. O günü unutmamak ve unutturmamak adına 15 Temmuz Derneği olarak ve devletimizin kurumları olarak birçok etkinlikler düzenleniyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek, yerine egemen güçlerin bayraklarını asmak isteyen hainlere bir cevap olması niteliğinde İstanbul'un 3 köprüsüne, toplamda 5 köprüye olmak suretiyle devasa bayraklarımızı asacağız" dedi.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLERİ KIRACAK İRADE VE ŞUURDA MİLYONLARCA İNSANIMIZ VAR"

Başkan Turunç, "Bu bayraklar burada dalgalanırken milletimize gurur verecek. Onu görenler, bu bayrağı bize emanet eden ecdadımıza karşı bağlılıklarını ifade edecekler. Şunu net olarak ifade edebilirim ki bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz, o bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüz binlerce ecdadımız canını seve seve verdi. Bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi bayrağımıza uzanan elleri kıracak iradede ve şuurda milyonlarca insanımız var bu topraklarda. Kimse tenezzül edip, bu bayrağa sevgi ve muhabbetle bakmanın ötesinde başka bir gözle bakmasın. Yoksa görme duyusu ve organını kaybeder, bundan sonra da bir daha göremez" diye konuştu.

Dernek tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de Türk Bayrağı asıldı. Türk Bayrakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca asılı kalacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne Türk Bayrağı asıldı
Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı - Son Dakika


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