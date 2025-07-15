15 Temmuz Şehitleri Stockholm\'da Anıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda diplomat ve Türk sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine değindi.

15 Temmuz'da halkın sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Tezel, "Burada en önemli çıkarım, Türk halkının 'son söz benim' demesi, sokağa çıkması ve demokrasiye sahip çıkmasıdır." dedi.

Tezel, FETÖ'nün milli ve manevi değerleri kullanarak darbeye kalkıştığını ancak vatandaşların tanklara ve tüfeklere karşı koyarak demokrasiye sahip çıktığını anlattı.

Etkinlikte, İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan video gösterildi.

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinlikte, Stockholm Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci tarafından dualar edildi.???????