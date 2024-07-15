15 Temmuz Şehitlerinin Yoklamasını KKTC Polisler Verdi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerinin Yoklamasını KKTC Polisler Verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Ankara Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit düşen polislerin yoklamasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Özel Harekat Dairesine bağlı polisler verdi.

15.07.2024 15:52
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Ankara Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit düşen polislerin yoklamasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Özel Harekat Dairesine bağlı polisler verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Girne kentindeki KKTC Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Özel Harekat Dairesi'nde tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Özer Korkmaz ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunarak bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programda konuşmaların ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, 15 Temmuz 2016 akşamı EGM'nin Ankara Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit olan özel harekat polislerinin adlarını okuyarak yaptığı yoklamayı, PGM Özel Harekat Dairesine bağlı özel harekatçılar "Burada" diye cevapladılar.

"Türkiye 15 Temmuz'dan güçlenerek çıktı"

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Hain darbe girişimini KKTC'de endişe ile takip ettik, Türkiye 15 Temmuz'dan güçlenerek çıktı. ve biz Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkmasına sevindik." dedi.

Tatar, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin FETÖ'nün kirli emellerini bertaraf ettiğini anlatarak, her zaman milli iradeye ve demokrasiye bağlı kaldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da konuşmasında, FETÖ'nün terörün yanı sıra aynı zamanda bir casusluk örgütü olduğuna dikkati çekerek, bu casusluk yapılanmasının Türkiye'yi parçalama ve KKTC'yi yok etme hedefi güttüğünü belirtti.

Feyzioğlu, 15 Temmuz'da Ankara'da şehit olan özel harekat polislerine Allah'tan rahmet dileyerek, polis özel harekatın Türkiye'yi ayakta tutan unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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