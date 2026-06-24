15 Temmuz'un 10. yılında kapsamlı anma etkinlikleri

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında gerçekleştirilecek anma etkinliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, anma etkinliklerinin sadece geçmişi hatırlatan etkinlikler olmadığını, hafızayı diri tutarak geleceğin daha güçlü inşa edilmesini sağlayan etkinlikler olduğunu söyledi.

Sülün, İletişim Başkanlığının çizdiği rota doğrultusunda 15 Temmuz anma etkinliklerinin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "15 Temmuz Derneği, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte birçok etkinlik düzenlenecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yad etmek, kahraman milletimizin o günkü fedakar mücadelesini bir kez daha hatırlatmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşananların unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Turunç, "Nasıl olsa yaşandı, geçti demiyoruz. Çünkü bu milletin inancına, değerlerine ve geleceğine yönelik yapılan bu saldırıdan çıkarılacak dersler var." dedi.

15 Temmuz gecesi darbecilerin beklemedikleri bir millet direnişiyle karşılaştığını aktaran Turunç, "40 yıllık hazırlıklarına rağmen milletimizin inancıyla, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla ortaya koyduğu irade karşısında başarısız oldular. İnsanlarımız, kendi çocuklarının ve gelecek nesillerin özgür yaşayabilmesi için bir bedel ödemek gerekiyorsa bunu göze alarak meydanlara çıktı." diye konuştu.

Turunç, kendisinin de o gece İstanbul'da direnişin içerisinde yer aldığını, Saraçhane'de yanında bulunan 13 arkadaşının şehit, 47 arkadaşının ise gazi olduğunu anlattı.

Ülkenin farklı noktalarında 253 şehit ve 2 bin 800'e yakın gaziyle birlikte millet olarak tarihi bir duruş sergilediklerini ifade eden Turunç, "Bu tarih, bir kişi ya da grubun değil, bütün milletimizin ortak gururudur." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Akın Bayram ise darbe girişiminin 10. yılında düzenlenecek etkinliklerin iki ana kategoride değerlendirildiğini belirterek, "Yalnızca 15 Temmuz sürecinde yapılacak programlar ve 15 Temmuz'un hafızalarda sürdürülebilmesi anlamında bütün bir yıl boyunca yapacağımız programlar olarak değerlendirdik." diye konuştu.

Bayram, etkinliklerin İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği işbirliğinde düzenleneceğini söyledi.

15 Temmuz etkinlikleri

Darbe girişiminin 10. yılına ilişkin yapılacak etkinlikler kapsamında 1-15 Temmuz arasında "Yeni Zaferlerin Muştusu" isimli büyükelçiler nezdinde konferanslar düzenlenecek.

"Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" projesiyle Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe olmak üzere 5 dilde anı duvarı ve sergisi, 1-31 Temmuz arasında İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Fraport TAV Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Gaziantep havalimanlarında gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Sempozyumları 9-11 Temmuz'da İstanbul Ticaret ve Ankara üniversitelerinde yapılacak.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'ne 9-11 Temmuz arasında bayrak asımı gerçekleştirilecek.

"Kutlu Mabed Kutlu Vefa" etkinliği kapsamında 10 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafızla hatim programı düzenlenecek.

Şehit ve gazi çocukları için 10-12 Temmuz arasında İstanbul ve Ankara'da gezi etkinliği yapılacak.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde, 10 Temmuz'da şehit ve gazi yakınlarının katılacağı salon programı icra edilecek.

"Aynı Can Aynı Kan" projesi kapsamında 11-16 Temmuz arasında İstanbul'da kan bağışı kampanyası yapılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek mekanlarda, 12-20 Temmuz arasında "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" programları gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda 13 Temmuz'da şehit yakınları ve gazileriyle yemek programı düzenlenecek. 13-14 Temmuz'da farklı medya grupları tarafından 15 Temmuz'a özel yayınlar düzenlenecek.

"15'lilerden 15 Temmuz'a Fener Alayı" 14 Temmuz'da Çanakkale ve Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinde icra edilecek.

15 Temmuz'da ise Galata ve Kız Kulesi'nde mapping gösterimi yapılacak, 1915 Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında radar iziyle "15 Temmuz" yazısı yazılacak.

15 Temmuz'da Marmara Denizi'nde 253 tekne kortej geçişi yapacak. Aynı gün belirlenecek güzergahlarda 15 Temmuz Anma Koşusu ve 15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Turu gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği nezdinde Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı yapılacak.

Yıl boyunca ise, "İstiklalden İstikbale Milli İrade Treni", "Milli İrade Tırı", "Şehit ve Şahit Söyleşileri" ve "253 Hatim Programları" şeklinde etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.

Basın toplantısına, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Üsküdar Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da katıldı.