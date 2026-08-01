15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
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İstanbul Eyüpsultan'da plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., iş yerine kurşun yağdırdı. Eyüpspor eski başkanının yeğeni Ensar Sever'in hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı saldırının ardından kaçan çocuk şüpheli silahıyla birlikte yakalandı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir oto galerisine plakasız motosikletle gelen 15 yaşındaki U.M.T., iş yerine kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 29 yaşındaki Ensar Sever hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaçan çocuk şüpheli polisin takibiyle kısa sürede yakalandı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 21.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakasız bir motosikletle oto galerisinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., yanında getirdiği silahla iş yerine ardı ardına ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ensar Sever (29) ile birlikte Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Ancak 29 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kayıplara karışan U.M.T., emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, 15 yaşındaki U.M.T.'nin daha önceden 'kasten yaralama' ve 'yağma' gibi ağır suçlardan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

EYÜPSPOR’UN ESKİ BAŞKANININ YEĞENİYDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ensar Sever için Eyüpsultan Güzeltepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sever, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Ensar Sever'in, Eyüpspor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan, Eyüpspor, İstanbul, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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