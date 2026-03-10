15. Yüzyıla Ait Tevrat Ele Geçirildi - Son Dakika
15. Yüzyıla Ait Tevrat Ele Geçirildi
10.03.2026 19:59
Menteşe'de jandarma, 1 kişinin üzerinde 15. yüzyıla ait Tevrat buldu. kişi serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, jandarma ekipleri tarafından 1 kişinin üzerinde yapılan aramada, 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.'nun (56) elindeki Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurulan M.U.'nun üzerinde yapılan aramada 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat'ın ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

