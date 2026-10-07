16. Suç ve Ceza Film Festivali\'nde onur ödülleri Haroun ve İpekçi\'ye verilecek

Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 27 Kasım-2 Aralık arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Adalet ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 27 Kasım-2 Aralık arasında sinemaseverlerle buluşacak. Farklı coğrafyalardan adalet temalı yapımları bir araya getiren festivalde gösterimler İBB Beyoğlu Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi salonlarında yapılacak.

Başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci, program direktörlüğünü ise Alin Taşçıyan'ın üstlendiği festival, film programının yanı sıra akademik buluşmalara ve güncel toplumsal meselelerin farklı disiplinlerden isimlerle tartışıldığı VisionIST etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Festivalin bu yılki akademik programında kadına yönelik şiddet suçları ve yargılama süreçleri ele alınacak. İstanbul Sözleşmesi'ne taraf ülkelerden uzmanlar da sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ülke raporlarını paylaşacak.

Festivalin simgesi ve Altın Terazi ödül heykelciğine modellik eden adalet tanrıçası Themis, geçen yıl İstiklal Caddesi'nin tarihi tramvayında yer almıştı. Themis, bu yıl İlke Büyükkalaycı imzalı festival afişinde Yerebatan Sarnıcı'nın tarihi sütunları arasında tasvir edildi.

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ HAROUN VE İPEKÇİ'YE

Festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülleri, Çad asıllı Fransız yönetmen Mahamat-Saleh Haroun ile yönetmen ve senarist Handan İpekçi'ye takdim edilecek.

Afrika sinemasının önemli temsilcileri arasında gösterilen Mahamat-Saleh Haroun, filmlerinde Afrika toplumlarının yakın tarihini, siyasal çatışmaların gündelik hayata yansımalarını, aile ilişkilerini ve bireyin toplumsal koşullar karşısındaki mücadelesini ele alıyor. Haroun, festivalde Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanlığı görevini de üstlenecek.

Yönetmenin filmografisinde Bye-Bye Africa, Abouna, Daratt/ Dry Season, A Screaming Man, Grigris ve Lingui, The Sacred Bonds gibi yapımlar bulunuyor. Daratt/ Dry Season, 2006 Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanırken Haroun, 2010 yılında A Screaming Man ile Cannes Film Festivali Jüri Ödülü'ne değer görüldü. 2011'de Robert de Niro başkanlığındaki Cannes Film Festivali jürisinde de görev yapan Haroun, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeleri arasında yer alıyor. Yönetmenin son filmi Soumsoum, The Night of the Stars ise Berlin Film Festivali'nde yarışarak FIPRESCI Ödülü'nü kazandı.

Sinema Onur Ödülü'nün diğer sahibi Handan İpekçi ise politik ve toplumsal meseleleri aile ve insan ilişkileri üzerinden ele alan sinemasıyla tanınıyor.

İpekçi'nin 1994 tarihli Babam Askerde filmi, 7. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Yönetmen ve Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı ödüllerini kazandı. Film ayrıca SİYAD'ın yıllık değerlendirmesinde En İyi Senaryo Ödülü'ne ve Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'ne değer görüldü. 2001 yapımı Büyük Adam Küçük Aşk, 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini alırken; Saklı Yüzler ise Osian's-Cinefan Film Festivali'nde En İyi Film, Valencia Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Créteil Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Seyirci Ödülü kazandı.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde 2020'de Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne değer görülen İpekçi, sinema çalışmalarının yanı sıra çeşitli üniversite ve kurumlarda senaryo ve yönetmenlik dersleri veriyor.

AKADEMİK ONUR ÖDÜLÜ LIANE WÖRNER'E

Festivalin Akademik Onur Ödülü, ceza hukuku, ceza muhakemesi, karşılaştırmalı ceza hukuku, tıp ceza hukuku ve hukuk teorisi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Liane Wörner'e verilecek.

Konstanz Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Wörner, 2022'den beri üniversite bünyesindeki Center for HUMAN | DATA | SOCIETY'nin direktörlüğünü yürütüyor. Çalışmalarında yaşam hakkının korunması, tıp ceza hukuku, toplumsal cinsiyet, üreme hakları ve dijitalleşmenin hukuk üzerindeki etkileri gibi konulara odaklanan ve Türkiye ile uzun yıllara dayanan akademik ilişkileri bulunan Wörner, 2008-2014 yılları arasında Alman ve Türk hukuk sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen çalışmalar yürüttü; İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulundu.

SİNEMAYA KATKI ÖDÜLÜ AZİZE TAN'IN

Festivalin Sinemaya Katkı Ödülü ise Türkiye'de sinema kültürünün gelişimine, film festivallerine ve bağımsız sinemaya yönelik uzun soluklu çalışmaları nedeniyle Azize Tan'a takdim edilecek.

Tan, İstanbul Film Festivali'nde 2003-2006 yılları arasında yönetmen yardımcılığı yaptı, 2006'da üstlendiği festival direktörlüğünü 10 yıl sürdürdü. 2005 yılında Türkiye'den film projelerini uluslararası sinema dünyasıyla buluşturan Köprüde Buluşmalar platformunu kuran Tan, 2017-2022 yılları arasında Başka Sinema ile çalıştı. Tan, 2018'de Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin kurucu direktörlüğünü üstlendi. 2022'de Seyir Derneği'ni kuran Tan, halen derneğin yönetim kurulu başkanlığını ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü yürütüyor.

YARIŞMALARA YENİ ÖDÜLLER EKLENDİ

Festivalde bu yıl uzun ve kısa metraj yarışmalarındaki filmler toplam yedi ödül için yarışacak. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Ödülü 450 bin TL, Altın Terazi Kısa Film Ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi.

Bu yıl festivale özel olarak verilecek Eurimages Audentia Ödülü, bir kadın yönetmene yeni filminde kullanması amacıyla 30 bin avro destek sağlayacak.

Festivalde geçen yıl jüri üyesi olarak yer alan Filistinli yönetmen Rashid Masharawi'nin oluşturduğu Masharawi Film Fonu Ödülü kapsamında ise insan haklarını güçlü biçimde anlatan ve destekleyen filme 1.500 avro ödül verilecek.

Genç yaşta hayatını kaybeden avukat Emre Özmen adına verilen Avukat Emre Özmen Ödülü de Öğrenci Jürisi'nin seçtiği filmin yönetmenine 75 bin lira destek sağlayacak.

Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise Altın Terazi'nin yanı sıra jüri tarafından belirlenecek filmlerin yönetmenlerine Çavuş & Coşkunsu Hukuk Firması Özel Ödülü ile Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık Özel Ödülü kapsamında 30'ar bin lira verilecek.