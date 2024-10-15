16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Erzurum'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Erzurum'da Gerçekleşecek

16-19 Ekim 2024 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek olan 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 2 bin 687 robot ve 6 bin 691 öğrenci katılacak. Yarışmanın teması 'Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji' olarak belirlendi.

15.10.2024 22:39
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Erzurum'da 2 bin 687 robot yarışacak

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 6 bin 691 öğrenci ter dökecek

Şampiyonada "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" vurgusu olacak

ERZURUM - 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak. Şampiyonada 2 bin 687 robot ve 6 bin 691 öğrenci yarışacak

"Eğitimin yüzyılında ahilik ve teknoloji" teması ile yurtiçi ve yurtdışından binlerce öğrenci Erzurum'da dört gün boyunca devam edecek olan robot yarışmasına katılacak. Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Tasarla Çalıştır (Temel Seviye), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Su Altı Araç, Otonom Araç, Yumurta Toplama, RC Sabit Kanat Uçak ve Serbest Proje kategorilerinde yaklaşık 6 bin 691 yarışmacı şampiyonaya katılıyor. Dünyanın ve yurdun dört bir yanından katılımcılar Erzurum'a gelmeye başladı.

13 kategoride yarışma yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırarak, toplumda bu alana yönelik farkındalığı artırmayı ve öğrencilere edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmeleri için gerekli ortamı sağlamakla beraber, öğrencilerin yeni ve özgün ürünler geliştirmeleri, bilimsel düşünme becerileri kazanmaları ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini hedefleyerek düzenlediği 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile alakalı yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda Uluslararası yurt dışından gelen katılımcılarla farklı ülkelerin teknoloji alanındaki becerilerini sergileme ve öğrencilerimize kültürel etkileşimde bulunma fırsatı sunarak, küresel düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmaktadır. Öğrencilerimize farklı bakış açılarıyla tanışma ve teknoloji alanında diğer ülkelerin seviyesini gözlemleme fırsatı sunan bu yarışma, kültürel paylaşım ve iş birliği imkanlarını da desteklemektedir. İlk kez 2007 yılında 3 kategoride gerçekleştirilen yarışma, bugün 13 farklı kategoride (Temel Seviye Çizgi İzleyen, Temel Seviye Tasarla-Çalıştır, Temel Seviye Tozkoparan Robot, İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone),Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR), Otonom Araç) ortaokul ve dengi okullara, ortaöğretim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yükseköğretimde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımlarıyla düzenlenmektedir." dedi.

"Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" vurgusu

Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü içinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya 17 ülkeden ve 81 ilden bin 3 kurum, 6 bin 691 katılımcı, 2 bin 687 robotla başvuru yaptı. Yarışma, protokol kapsamında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile Türk iş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA); paydaş olarak Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştiriliyor 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın bu yılki teması "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" olarak belirlendi. Bu tema, ahilik değerlerinin teknoloji ile harmanlanarak gelecekte nasıl şekillenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Erzurum'da Gerçekleşecek - Son Dakika

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