 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
16 yaşındaki lise öğrencisi organlarıyla 5 kişiye hayat verdi - Son Dakika
Üye Girişi

16 yaşındaki lise öğrencisi organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Ankara'da nörolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş'in beyin ölümü gerçekleşti. Güneş ailesi, Muhammed'in organlarını bağışlama kararı alarak, kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakletti. Organ nakillerinin önemi vurgulanırken, Türkiye'de kadavradan nakil konusunda yetersizlik yaşandığı belirtildi.

16 yaşındaki lise öğrencisi organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
26.12.2023 - 11:02,
Abone Ol

ANKARA'da nörolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş, organlarıyla 5 kişiye hayat verip, ışık oldu.

Lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş'in, geçen hafta perşembe günü nörolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Güneş ailesi, Muhammed'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Muhammed'in kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve korneaları operasyonla alınıp, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 hastaya nakledildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Muhammed Bera Güneş'in beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesiyle iletişime geçildiğini söyleyerek, "Cuma günü ailemiz bize çocuklarının organlarını bağışladıklarını resmi olarak bildirdiler. Aynı akşam da Sağlık Bakanlığı'n bildirildi organ bekleyen acil hastalar için. ve sonuç olarak Sağlık Bakanlığı'nın kararlarıyla hastanın kalp, akciğer, karaciğer, 2 böbreği ve korneaları için işlem başlatıldı. 4 organ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 1 böbrek Gazi Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Bu organlar aktif olarak 5 hastaya nakledildi. Özellikle kalp ve akciğer nakli yapılan hastalarımızın durumlarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Diğer hastalarımızın durumu da iyi olacaktır. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

'ORGAN NAKLİ DÜŞTÜ'

Prof. Dr. Kendirli, organ nakillerinin kritik durumdaki hastalar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bazı organ yetmezlikleri nakil dışında tedavi olamıyor. ve o organın dışında diğer organları tam çalışan da birçok hasta var; ancak nakilsiz de tedavi olamıyor. Türkiye'deki büyük sorun, toplum bazında da biliniyor; 'kadavradan nakil' dediğimiz naklin yetersiz olması. Bu özellikle akciğer nakli, kalp nakli ve bir miktar da karaciğer ve böbrek nakli için önemli bir konu. Özellikle kalp ve akciğer nakli kadavradan yapılıyor. Eğer 'beyin ölümü' dediğimiz olaydan sonra ailesi, kişinin donör olmayı kabul etmezse bu nakiller olmuyor. Türkiye'de bu seneki 22'nci kalp nakli oldu. Ama 4-5 sene öncesine baktığımızda bu sayı, 100 kalp naklini buluyordu. Son 3 yılda Covid-19 salgını sonrasındaki süreçte düştü ve bu tekrar eski noktayı yakalayamıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ankara, Güneş, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki lise öğrencisi organlarıyla 5 kişiye hayat verdi - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki lise öğrencisi organlarıyla 5 kişiye hayat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement