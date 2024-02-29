17 STK, AB ve üye ülkelere UNRWA yardımlarını sürdürme çağrısı yaptı

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası 17 sivil toplum kuruluşu (STK), Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları sürdürme çağrısı yaptı.
Bazıları Brüksel merkezli 17 uluslararası STK, ortak yazılı açıklamalarında, UNRWA'ya sağlanan fonların kesilmesi veya bu konudaki potansiyel risk nedeniyle derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Açıklamada, diğer yardım kuruluşlarının UNRWA'nın Gazze'deki merkezi rolüne alternatif olamayacağı, mevcut krizin ortasında birçok kuruluşun UNRWA'nın ortaklığı ve desteği olmadan operasyonlarını sürdürmekte dahi zorluk çekeceği vurgulandı.
"UNRWA'nın bu krizdeki insani rolü vazgeçilmezdir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Finansmanın herhangi bir şekilde duraklatılması veya askıya alınması, UNRWA'nın misyonu ve onun daha geniş bölgedeki 30 binden fazla personeli için de büyük sorunlar teşkil ediyor. Kuruluş, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor. Kritik bir zamanda Gazze yardım operasyonunun zarar görmemesi için bağışçıların UNRWA'ya mümkün olan en kısa sürede destek vermeye devam etmeleri zorunludur."
Açıklamada, 158 UNRWA personelinin öldürüldüğü, 155 tesisinin zarar gördüğü belirtilerek, "UNRWA çalışanları bu benzeri görülmemiş şiddetin ortasında hizmet vermeye devam ediyor. Finansmanın askıya alınmasının, dikkatle değerlendirilmesi gereken daha geniş bölgesel etkileri olacaktır. UNRWA, Gazze'nin yanı sıra 4 bölgede daha (Batı Şeria- Doğu Kudüs, Lübnan, Suriye, Ürdün) faaliyet göstererek eğitim ve sağlık gibi kritik hizmetleri sunuyor." ifadesi kullanıldı.
UNRWA hakkındaki iddiaların Gazze'deki sivil nüfusu daha fazla etkilemeden soruşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu kuruluşların imzası yer aldı:
International Rescue Committee, MdM International Network, Handicap International, Norwegian Refugee Council, CARE International, Eurochild, Plan International, Mercy Corps, ActionAid International, Première Urgence Internationale, Save the Children, Action Against Hunger, Oxfam, Danish Refugee Council, Refugees International, War Child Alliance, DanChurch Aid.
Son Dakika › Güncel › 17 STK, AB ve üye ülkelere UNRWA yardımlarını sürdürme çağrısı yaptı - Son Dakika
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?