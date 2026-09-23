Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar - Son Dakika
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Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar

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Filistinli hakim ve savcılar Türkiye\'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar
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Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam Salayma başkanlığındaki 18 kişilik hakim ve savcı heyeti, Türkiye Adalet Akademisinin TİKA işbirliğiyle düzenlediği siber suçlar ve kara parayla mücadele eğitimine katılıyor. 21 Eylül'de başlayan program 26 Eylül'e kadar sürecek.

Filistin Yargı Enstitüsü Müdürü Wesam Salayma başkanlığındaki hakim ve savcılardan oluşan 18 kişilik heyet, Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen Siber Suçlar ve Kara Parayla Mücadele Uluslararası Eğitim Programı'na katılıyor.

FİLİSTİNLİ HAKİM VE SAVCILAR TÜRKİYE'DE

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Filistinli hakim ve savcılar, iki ülke arasında hakimler, savcılar ile hakim ve savcı yardımcılarının eğitiminde işbirliğine ilişkin imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Akademinin ev sahipliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle 26 Eylül'e kadar sürecek programa katılmak için Türkiye'ye geldi.

Programın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Metin Yıldırım, Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ve güçlü bağlara dikkati çekerek, yargı eğitimi alanındaki işbirliğinin iki ülkenin yargı kurumları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Filistinli hakim ve savcıları Türkiye Adalet Akademisinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Akademinin uluslararası yargı eğitimi alanındaki çalışmalarını ve dost ülkelerin yargı kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Yıldırım, Filistin ve Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinerek, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi ve Filistinli meslektaşlarla yargı eğitimi alanındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Metin Yıldırım

PROGRAM 21 EYLÜL'DE BAŞLADI

Yargı eğitimi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan programın 21 Eylül'de başlayan bölümünde, teknolojik gelişmelerle birlikte giderek çeşitlenen ve sınır aşan nitelik kazanan suçlarla mücadeleye ilişkin güncel başlıklar ele alınacak.

Akademisyenler ve yargı mensuplarının da katkı sunduğu programda, kripto varlıklar ve ceza hukuku, siber zorbalık, kişisel verilere karşı işlenen suçlar, elektronik delillerin toplanması, teknolojik soruşturma tedbirleri ve siber suçlarda yapay zeka gibi konular değerlendirilecek.

Program kapsamında, siber suçların soruşturulmasında mali meseleler, sanal bahis, kara para aklama suçlarına ilişkin Yargıtay uygulamaları, uluslararası adli işbirliği ve suç gelirlerinin geri kazanılması başlıklarında da eğitimler verilecek.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi düzenlemeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da ele alındığı programda, katılımcıların dijital suçlarla mücadelede uluslararası hukuki mekanizmalar konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması sağlanacak.

MUTABAKAT 5 YIL GEÇERLİ

Türkiye ile Filistin'in yargı eğitim kurumları arasındaki mutabakatla, kurumlar arasında ortak sempozyum, konferans, çalıştay ve eğitim programlarının düzenlenmesi, uzman ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel araştırmalar yürütülmesi, eğitim materyalleri ve yayınların hazırlanması, dijital eğitim platformlarının geliştirilmesi, karşılıklı staj programları ile ortak müfredat çalışmalarının yapılması öngörülüyor.

İmzalanmasının ardından 5 yıl geçerli olacak mutabakat, taraflardan biri yenilememe iradesini bildirmediği takdirde üçer yıllık dönemlerle yenilenecek.

Kaynak: AA
Siber Suçlarla MücadeleDış PolitikaFilistinTürkiyeEğitimGüncelAnkaraEylülYargıHakimSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kurt Selim Kurt:
    aralarında İsrail ki olabilir dikkat edin.bunlarada çok güvenmeyin 0 0 Yanıtla
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