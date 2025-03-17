18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Al Bayrağımızı Ebediyen Bu Semalarda Dalgalandıracağız"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Çanakkale Zaferi'nin, insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Aziz Atam, 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek bizlere armağan ettiğin bu güzel vatanı daha da ileriye taşıyacak, al bayrağımızı ebediyen bu semalarda dalgalandıracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında şunları kaydetti:

"Yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin simgesi olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı, canını vatan toprağına katan tüm şehitlerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum.

Milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı bir mücadele olan Çanakkale Zaferi, insanlık tarihinde benzerine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk Milleti'nin en önemli mücadelesi olan Çanakkale Savaşı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği liderlik, strateji ve askeri deha Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Ölümün kaçınılmaz olduğu siperlerde şehit olacağını bile bile sarsılmadan, korkusuzca, bir adım bile geriye gitmeden çarpışan vatan evlatları hem savaşın hem de bir milletin kaderini değiştirmiştir.

Çanakkale'de Türk kuvvetlerinin başında yer alarak zaferin mimarı olan Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' emri, sadece askeri bir komut değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık için verdiği amansız mücadelenin sembolüdür. Askerlerine savaşmayı değil ölmeyi emreden Gazi Mustafa Kemal, 'Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım' diyerek savaşın vatanın ve milletin kaderi için ne denli önemli olduğunu anlatmıştır.

Türk Ulusu bu savaşlarda yaklaşık 85 bin şehit vermiş, ilim ve irfan sahibi yetişkin pek çok genç evladını kaybetmiştir. Ama savaşın ardından geçen 110 yıla rağmen hala hatırlanan sayısız kahramanlık destanı yazılmıştır. Tarihin en kanlı muharebelerinden birine tanıklı eden Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyan 57. Alay, 275 kilo ağırlığındaki top mermilerini sırtlayan Seyit Onbaşı, savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ne tarihi görevi olan '26 mayını kıyıya paralel döşeme' emrini veren Albay Cevat Çobanlı ve sayısız kahramanlığa imza atan binlerce vatan evladını unutmadık, unutmayacağız.

Aziz Atam, 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek bizlere armağan ettiğin bu güzel vatanı daha da ileriye taşıyacak, al bayrağımızı ebediyen bu semalarda dalgalandıracağız. Zaferin simgesi olan 'Çanakkale Ruhu'nu kaybetmeden senin izinden gideceğiz. Dün olduğu gibi bugün de gücümüzü senden alacak, açtığın yoldan ayrılmadan azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimiz, bu vatan size minnettar. Kahramanlıklarla dolu hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyor, sizleri şükranla anıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."