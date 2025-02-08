Genç Keman Sanatçısı Laçin Akyol'a Veda

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(MERSİN)- Mersin'de trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol için tören düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gencecik bir yavrumuz anlamsız bir şekilde hayattan koparıldı. Bütün bu tedbirlerimize rağmen insanların hoyratça, kurallara uymaksızın, her şeyi kendinin özgürlük alanı olarak gören anlayışları sonucu işte böyle elim kolaylarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. MDOB sanatçıları Övül ve Mahmut Akyol çiftinin kızı Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Laçin Akyol'un ailesi, sevenleri ve dostları, sanat dünyasından isimler, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve Mersinlilerin katıldığı cenaze töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Seçer: "Gelecek vadeden, sanatçı ruhlu bir evladımız hayattan koptu"

Laçin Akyol'un cenaze töreninde konuşan Başkan Seçer, "Şehrimizi derin bir üzüntüye boğan bir olayla karşı karşıya kaldık. Her birimizin bir anne, baba, bir ebeveyn olma özelliğinden öte hepimiz insanız. Gencecik bir yavrumuz anlamsız bir şekilde hayattan koparıldı. Kazanın olduğu bölge yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddemizdir. O cadde için biz geçtiğimiz dönemde 50 km hız sınırı koyduk ve ilk kez o caddeden geçen araçların elektronik denetleme sistemiyle denetlenmesi için yine meclisten karar çıkardık. Bütün bu tedbirlerimize rağmen insanların hoyratça, kurallara uymaksızın, her şeyi kendinin özgürlük alanı olarak gören anlayışı, tavırları ve davranışları sonucu işte böyle elim olaylarla karşı karşıya kalıyoruz.

Toplumumuzu belki de yasalar koyarak değil ama eğiterek daha düzenli, daha tertipli, daha yaşanabilir bir ülkede yaşatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Acımız büyük, gencecik yaşta ve gelecek vadeden; ülkesi adına, insanlık adına sanatçı ruhlu bir evladımız hayattan koptu. Hepimizin başı sağ olsun. Başta sevgili ailesine sabırlar diliyorum. Umut ediyorum kentimizde bizi derinden üzen böyle acılarla bir daha karşılaşmayız. Hepimizin başı sağ olsun. Işıklar içerisinde uyusun" diye konuştu.

Sağtürk: "Laçin, geride unutulmaz izler ve ilham veren azim bıraktı"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Laçin'in sanatıyla dünyaya renk katan özel bir insan olduğunu belirterek, "Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun başarılarıyla bizlere yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in idealleri ve azmi genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak" dedi.

Bayram: "Laçin, hayatımıza mutluluğunu ve müziğini kattı"

Aile yakını Altay Bayram, Laçin Akyol'un disiplini, karakteri ve çalışkanlığıyla herkesin hayranlığını ve takdirini kazanmış genç bir kız olduğunu söyleyerek, "Böyle olmamalıydı. Bu korkunçluk hiç yaşanmamalıydı. Lakaytlık ve kuralsızlığın karanlığında bu şekilde ölüyor olmamalıydık. Bunu hak etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Laçin; hayatımıza mutluluğunu, müziğini, gülüşünü, neşeni kattığın için sana müteşekkiriz. Biz sana veda etmiyoruz, her zaman aramızda, içimizde ve müziğimizde yaşamaya devam edeceksin" dedi.

Törenin ardından Akyol için sahnede saygı geçişinde bulunuldu.

Laçin Akyol kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı. İsviçre'de müzik eğitimi alan, kayarken ayağı kırılınca geçen ay Mersin'e döndüğü belirtilen Akyol'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.