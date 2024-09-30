19. Alanya Uluslararası Caz Festivali, Coşkuyla Sona Erdi

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 19'uncu Alanya Uluslararası Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konserleriyle sona erdi. Tarihi Kızılkule önünde dört gün boyunca süren festivalin son gününde de müzik ziyafeti vardı.

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 19'uncu Alanya Uluslararası Caz Festivali sona erdi. 26 Eylül Perşembe günü başlayan ve dört gün boyunca Kızılkule Meydanı'ndaki festivalde, cazseverler unutulmaz bir akşam yaşadı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Sadık Dizdaroğlu, meclis üyeleri ile vatandaşlar konserleri izledi.

Akşamın ilk konserinde sanatçı Barış Doğukan Yazıcı Quartet 'Resonence' programı, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ayakta alkışlanan performans, izleyicilerden tam not alırken; Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Monica Molina, festivalin son konserinde sahne aldı. Sesiyle dinleyicileri adeta büyüleyen Molina, iki saatten fazla süren sahne performansıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi. Sahnenin önünde müzik eşliğinde dans eden iki çocuk, izleyenlerin beğenisini topladı. Dört gün boyunca birbirinden ünlü caz sanatçılarını ağırlayan festivalin son konseri, bu muhteşem organizasyona yakışır şekilde gerçekleşti.