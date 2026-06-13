19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu
13.06.2026 00:47
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Nevşehir merkezli operasyonda 41 kişi gözaltına alındı, 17'si tutuklandı. 120 milyon TL dolandırıldı.

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcılık şebekesini deşifre edilmesinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, daha sonra Nevşehir'e getirildi. Dolandırıcıların, elde edilen paraları ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları, ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de saptandı. 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklandı. 12'si adli kontrol şartı uygulanarak 24 şüpheli serbest bırakıldı.

4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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