19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor - Son Dakika
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19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor

Ayvalık'ta 1-2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 19. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, zeytinin buluştuğu kültürel etkinlikleri ve gastronomi deneyimlerini sunacak.

21.10.2024 17:35  Güncelleme: 18:18
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(BALIKESİR)- Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacağını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu özel deneyimi paylaşmak ve kültürel zenginliklerimize tanıklık etmek için herkesi 1-2-3 Kasım'da Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne davet ediyorum. Hasadımız bereketli, festivalimiz coşkulu olsun" dedi.

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. Antik çağlardan beri bolluğun, bereketin, barışın, adaletin ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağacının, zeytinin ve zeytinyağının, Ayvalık'ın  atmosferiyle bir araya geldiğinde doyumsuz bir lezzet ve özel bir nefaset kazandığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, "Festivali'mizin 19. yılında, yıllar öncesine dayanan köklü tarih ve geleneklerimizle bir kez daha buluşuyoruz. Zeytinin başkenti Ayvalık'ta, dünyada önemli noktalarda olan zeytin ve zeytinyağı markalarımız, yerel üreticilerimizin eşsiz ürünlerinin sergilendiği stantlar, sembolik zeytin hasatları, hasat yarışmaları, gastronomi etkinlikleri, uluslararası paneller, söyleşiler, yöresel atölyeler ve konserler ile dopdolu bir festival programı sizleri bekliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor - Son Dakika

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