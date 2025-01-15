19 Yıl Sonra Tutuklama

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Önceki gün, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö, İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda şüphelinin, cesedin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı.

Zanlı S.Ö, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.