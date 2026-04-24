2'nci Uluslararası Işık Seramik Yarışması Sergisi Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültürpark Pakistan Pavyonu'nda açılan 2. Uluslararası Işık Seramik Yarışması Sergisi, "Koruyamadıklarımız" temasıyla sanatseverlerle buluştu. 21 Mayıs 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek sergi, çocukluk, kırılganlık, savaş ve toplumsal sorumluluk gibi derin konuları seramiğin anlatım gücüyle görünür kılmayı amaçlıyor. Bu yıl 179 başvuru arasından seçilen 49 eser, ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getirerek dikkat çekici bir seçki oluşturuyor. Kase Seramik kurucusu Fatih Şimşek ve Prof. Efe Türkel öncülüğünde hayata geçirilen sergi açılışı ve yarışmanın ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, yarışmayı düzenleyen Fatih Şimşek ve Prof. Efe Türkel, danışma kurulu ve jüri üyeleri, yarışmacılar ve sanatseverler katıldı.

"Çok değerli bir yarışma"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Nazım Hikmet'in "Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden" dizelerine atıfta bulunarak, sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Seramiğin güçlü bir anlatım dili olduğunu vurgulayan Okyay, "Seramiğin çok güçlü bir sesi ve anlatacak sözü olduğunu burada bir kez daha gördüm. 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bugünlerde 'Koruyamadıklarımız' temasıyla düzenlenen bu yarışma çok daha değerli hale geliyor" dedi. İzmir'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde daha adil, daha yaşanabilir ve sanatla iç içe bir kent olma hedefiyle ilerlediğini belirten Okyay, bu hedef için bu tür iş birliklerinin önemini vurguladı.

Başkan Tugay'a teşekkür

Yarışmanın düzenleyicileri Fatih Şimşek ve Prof. Efe Türkel, açılışta yaptıkları konuşmada organizasyonun taşıdığı anlam ve sorumluluğa dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'a destekleri için teşekkür eden ikili, sürece katkı sunan akademisyenler ve jüri üyelerinin emeğini vurguladı. Cumhuriyet'in 102. yılına ithaf edilen yarışmanın bir sanat etkinliği olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirten Şimşek ve Türkel, ortak üretim kültürüne dikkat çekti. Bu yıl "Koruyamadıklarımız" temasıyla düzenlenen yarışmanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile örtüşmesinin ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden ikili, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü, dünya çocuklarına armağan ederken ortaya koyduğu vizyonun bugün de yol gösterdiğini ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın ödülleri de sahiplerini buldu. Aysel Abdullah Duran Başarı Ödülü Ali Uslu'ya, Kim Yongmoon Başarı Ödülü Elçin Telli'ye, Mücteba Kundul Başarı Ödülü Meltem Yalçın Giresunlu'ya, Oktay Bugey Başarı Ödülü Erhan Mızrak'a ve Yıldırım Türkel Başarı Ödülü Eylem Orhan'a verildi. Özel ödüller kapsamında ise Mehmet Tüzüm Kızılcan Özel Ödülü Dilara Çetiner'e, Mustafa Tunçalp Özel Ödülü Ebru Elmacı'ya, Halil Yoleri Özel Ödülü Pavel Kaltygin'e, Kemal Uludağ Özel Ödülü Nadir Yiğit Karabıyık'a ve Lale Dilbaş Özel Ödülü ise Elif Nur Turmak'a layık görüldü.

Jüride kimler yer aldı?

Yarışmanın Düzenleme Kurulu; Prof. Mehmet Tüzüm Kızılcan ve Mustafa Tunçalp'in onursal başkanlığında; Prof. Efe Türkel, Onur Fındık, Fatih Şimşek ve Öğr. Gör. Mehmet Umar'dan oluştu. Seramik sanatına katkı sunmayı ve sanatçıları desteklemeyi sürdüren yarışmanın jüri kadrosunda ise seramik ve sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan isimler Prof. Halil Yoleri, Prof. Lale Dilbaş, Doç. Dicle Öney Ertürk ve Prof. Kemal Uludağ'ın yanı sıra Clare Wood, Tony Quinn, Shamai Sam Gibsh, Asya Ekinci ve Sunbin Lim görev aldı.

2. Uluslararası Işık Seramik Yarışması Sergisi, Kültürpark Pakistan Pavyonu'nda, İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı boyunca 10.00 - 20.00 saatleri, fuar sonrasında ise 08.30 - 17.30 saatleri ziyaret edilebilecek.