20. Ankara Kitap Fuarı Okuyucularını Ağırlıyor - Son Dakika
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20. Ankara Kitap Fuarı Okuyucularını Ağırlıyor

20. Ankara Kitap Fuarı Okuyucularını Ağırlıyor

Ankara'da düzenlenen 20. Ankara Kitap Fuarı, Japonya'nın onur konuğu olduğu ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin uluslararası onur konuğu olarak katıldığı birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarda, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alacak ve 10 gün boyunca imza günleri, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca, Gazze ve Filistin'deki savaş alanlarında yaşananları anlatan 'Kuşatma' kitabı da fuarda yerini aldı.

26.04.2024 18:54
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(ANKARA) -  20'nci Ankara Kitap Fuarı, okuyucularına kapılarını açtı. Fuarda bu yıl konuk ülke Japonya, "onur konuğu" Prof. Dr. Celal Şengör, "uluslararası onur konuğu" ise deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki oldu.

ATO Congresium'da 20'nci kez okuyucuyla buluşan fuarda, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı ve 10 gün boyunca imza, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek verdiği fuarın "uluslararsı onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olarak belirlendi. "Onur konuğu" ise Prof. Dr. Celal Şengör bir dizi etkinlikle okuyucularıyla bir araya gelecek.

Gazze ve Filistin'de görev yapan habercilerin savaş alanında yaşadıklarının anlatıldığı "Kuşatma" kitabı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği katkılarıyla fuarda yerini aldı.

Kaynak: ANKA

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