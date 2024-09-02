Bakan Tekin: 20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Açıklanacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Tekin, ataması yapılacak 20 bin öğretmenle ilgili Danıştay sürecine ve Milli Eğitim Akademisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden itibaren yaklaşık 800 bin öğretmen ataması yapıldığını bildiren Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında uluslararası göstergeler açısından pozitif noktaya gelindiğini, bunun takdire şayan olduğunu söyledi.

"Öğretmen ihtiyacımız var mı? Var.... Anlık olarak ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğu yer değişikliği takvimi ve süreçlerinden sonra netleşmiş olur." diyen Tekin, bu yıl öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin neredeyse tamamını karşılayabilecek bir süreç yürüttüklerini anlattı.

Öğretmen doluluk oranlarına ilişkin soruya Tekin, "İhtiyacımız açısından şu anda yüzde 95'e yakın öğretmen normumuz dolu." dedi.

Tekin, geçen yıl yapılan atamaların ardından bu yıl da 20 bin öğretmen ataması ile ilgili süreci yürüttüklerini hatırlattı.

Bu sürecin başından itibaren mülakatlarla ilgili olarak "Velinin emaneti olarak aldığımız çocuğu emanet edebileceğim öğretmeni en iyi şekilde seçmek noktasındayım" ifadelerini kullandığını aktaran Tekin, "Mülakat konusunda ısrarcı olmamın sebebi de bu. Başından beri, bu sürecin içerisine torpil, referans, adam kayırmacılık ve benzeri bir şey asla karıştırmayacağız ama bize çocuğunu emanet eden veliyi en iyi öğretmenle karşı karşıya bırakmak, buradaki yaklaşımım buydu." ifadelerini kullandı.

Buradan hareketle de öğretmen adaylarının mülakatlarını "deneme tarzı bir ders" şeklinde kurguladıklarını hatırlatan Tekin, öğretmenlerin akıllarına gelebilecek, adaletsizlik ya da hukuksuzluk algısı ortaya çıkarabilecek bütün ihtimalleri kapatabilecek tedbirleri de aldıklarını vurguladı.

"İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız"

"Ben dahil hiç kimse, hangi öğretmen adayının hangi jüride sınava gireceği, jürisinde kimin bulunacağı, jüri üyelerinin de mülakata aldığı adayı bilmeyeceği bir mekanizma oluşturduk." diyen Tekin, tamamen sanal ortamda oluşturdukları kodlamalar üzerine yürüyen bir sistem kurduklarını, kamera kayıtları ve yazılı tutanaklar alarak çok sağlıklı bir şekilde mülakat sürecini tamamladıklarını belirtti.

Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."

"Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.

"Yepyeni bir öğretmen istihdam süreci başlayacak"

Genel olarak öğretmenlerin seçimi ve atanmasıyla alakalı yeniliklere ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, bunun çok önemli bir konu olduğunu, dünyada öğretmen yetiştirme ile ilgili yöntemin belli periyotlarla değiştiğini söyledi.

Tekin, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada, Türkiye'de 208 tane üniversite, bunların büyük çoğunluğunda öğretmen yetiştiren bölümler var. Doğal olarak dünyadaki diğer örneklere de bakarak, öğretmen adayı arkadaşlarımızın saha tecrübesinin daha yoğun olduğu bir alana, bir bölüme ihtiyacımız var. Biz de bunu uluslararası örnekleri göz önüne alarak uygulamanın yoğun olarak yapıldığı ve farklı okul türlerinde, farklı bölgelerdeki, farklı sosyoekonomik durumlardaki, farklı coğrafi bölgelerdeki okul türlerimize göre öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama içerisinden yetiştikleri bir model ürettik.

Milli Eğitim Akademisi yasalaştıktan sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın saha ve uygulama anlamında yoğun bir eğitim aldıkları yepyeni bir öğretmen istihdam süreci başlamış olacak inşallah. Akademi eğitimini tamamladıktan sonra akademideki başarısına göre tercihte bulunacaklar ve öğretmen olarak atanmış olacaklar."

Akademi süresinin ne kadar olacağına yönelik soru üzerine Tekin, "Akademide eğitim almaya hak kazanan aday profilimiz farklı olacağı için 14 aya kadar çıkabilecek bir eğitim programı var. Ama 10 ay, 12 ay, lisans programında aldıkları teorik derslerin akademide verdiğimiz teorik derslerle uyumuna göre öğretmen adayı arkadaşlarımıza akademide eğitim verilmiş olacak. Maksimum 14 ay." bilgisini paylaştı.

"Öğretmenlerimizin sırtındaki yükü, sorumluluğu hep beraber azaltalım"

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin mesajında şunları kaydetti:

"Önce öğretmen arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 250 bin kişilik, 100 bine yakın kurumu kapsayan bir aile. Biz aile olarak kendi hukukumuza, kendi itibarımıza hep beraber bir aile bilinciyle sahip çıkalım istiyoruz. Onlara emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında da öğretmen arkadaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz, geçtiğimiz yıl başlattığımız öğretmenler odası buluşmalarını devam ettireceğiz. Onlarla sık sık bu konularla ilgili istişarelerimizi yürüteceğiz. Öğrenci arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Bakan Tekin, ailelere de süreci beraber yürütme çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimizin sırtındaki yükü, sorumluluğu hep beraber biraz azaltalım. Nihayetinde eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olması sadece öğretmenin, sadece okulun, sadece milli eğitimin değil, hep beraber ülke olarak, toplum olarak başarılı olmamız anlamına gelecektir. Başarısız olursak eğer, hep beraber başarısız olmamız anlamına gelecek. O yüzden ben ilgili bütün paydaşları, kamuoyunda bu konuyla ilgili fikri olan herkesi bu sürece biraz daha pozitif katkı vermeye davet ediyorum."

(Bitti)