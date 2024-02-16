PKK'nın sözde sorumlularından Fatma Sakana etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'nın sözde sorumlularından Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.

16.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:53
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MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 2006'DA İRAN'DA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

10 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRININ FAİLİ

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

ELEBAŞI DURAN KALKAN İLE FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

MİT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK\'nın sözde sorumlularından Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde sorumlularından Fatma Sakana etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nejmettin Bingöl: Ya bu etkisiz hale getirildi ne demek.. gebertildi diye yazsanıza 34 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: PKK'nın sözde sorumlularından Fatma Sakana etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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