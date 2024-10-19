2023 ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2023 ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

23 dalda verilen ödüllerle kültür sanat alanındaki önemli eserler ve sahipleri ödüllendirildi.

19.10.2024 20:46
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Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2023 yılında yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmaların değerlendirildiği ödüllerde, 23 dalda birbirinden önemli eser ve eser sahibi tespit edildi.

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüllerin her yıl sene içinde üretilen eserlerin arasından belirlendiğini ve bu süreç için oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ödüllerin, birbirini tamamlayan ve eş zamanlı işleyen bir süreçle verildiğine dikkati çeken Yargıcı, "Öncelikle üyelerden gelen bilgileri referans alıyoruz. Akademide bulunan ve alanlarında uzman kişilerle görüşüyoruz. Yayınevlerine gidiyor ve sene içinde yayımladıkları eserleri temin etmeye çalışıyoruz. Bu eserlere ilişkin hummalı bir seçme sürecimiz oluyor. Bir seçici heyetimiz var ve heyet haftalarca toplanıyor. Ulaşabildiğimiz eserler dahilinde adil bir seçim yaptığımıza inanıyoruz." dedi.

"Bu yılki ödüllerimiz için de çok mutluyum, hepsi muhteşem isimlere gitti"

Yargıcı, ESKADER ödüllerin bu yıl da alanlarında yetkin ve kıymetli ürünler ortaya koyan isimlere verildiğinin altını çizerek şunları aktardı:

"Roman, şiir, hikaye, deneme, anlatı, hatıra, günlük ve klasik sanatlar başta olmak üzere 23 alanda değerlendirmede bulunduk. Bu yılki ödüllerimiz için de çok mutluyum, hepsi muhteşem isimlere gitti. Bildiğiniz gibi 2023, 'Aşık Veysel Yılı" ilan edilmişti. Biz de büyük ustayla ilgili yazılan 'Sır Nihan Oldu' eseriyle Şule Köklü'yü ödüle layık gördük. 2023 ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa aldıkları kararla, 'Ahmet Kabaklı Yılı' olarak belirlenmişti. Prof. Dr. Erol Ülgen'in, 'Son Şeyhü'l-Muharirin Ahmet Kabaklı' eseri de yine ödül alan çalışmalar arasında yer aldı."

ESKADER ödüllerinin 2008 yılından beri verildiğine işaret eden Yargıcı, "Verdiğimiz ödüllerin iyi bir okuyucu için güzel ve kıymetli bir yol haritası olacağını düşünüyorum. Gençler, geçen zaman içinde ödül alan şiir kitaplarını okurlarsa, bunlardan çok istifa edeceklerdir. Ödül verdiğimiz eserlerin, önemli bir referans değeri taşıdığını düşünüyorum. ESKADER, imkanları çok büyük bir kurum olmasa da yaptıklarıyla gelecek yıllara kalacak işler bırakmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Özel ödül" Birol Emil'e layık görüldü

Fatma Yargıcı, bu yıl "Özel Ödül"ün de Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın öğrencilerinden, Tanzimat, Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi edebiyat araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Birol Emil'e verildiğini ifade etti.

Bu yıl "Üstün Hizmet Ödülleri" dil, tarih ve kültür çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu'na, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın öğrencilerinden Prof. Dr. Zeynep Kerman'a ve başta "Panorama 1453" gibi birçok önemli görsel yapımın öncü ismi Haşim Vatandaş'a verildi.

"Araştırma" dalında Şerif Eskin'in Dergah Yayınlarından çıkan "İnkılap Edebiyatı", "Biyografi"de Prof. Dr. Erol Ülgen'in "Son Şeyhü'l-Muharirin Ahmet Kabaklı", "Çizgi" dalında yıllardır yaptığı karikatürler ve çizgi dünyasına getirdiği yeniliklerle Osman Suroğlu, "Çocuk Edebiyatı"nda "Bir Kardeşlik Bildirisi Yaz Yıldızlara" ile Vural Kaya, "Deneme" kategorisinde "Sular Mürekkep Olsa" eseriyle Bayram Bilge Tokel ödüle değer görüldü.

Tenkit dalında Mehmet Narlı, "Eleştirinin Eleştirisi" eseriyle ödül aldı

"Dergi" dalında yayın yönetmenliğini Duran Boz'un üstlendiği "Yitik Söz", "Dil" kategorisinde Leyla Şerif Emin'in "Türkçenin Rumeli Yakası" adlı eseri, "Gezi" kategorisinde Selvigül Kandoğmuş'un "Şahin Kadim Şehirler" kitabı, "Günlük"te Fethi Erhan tarafından hazırlanan Abbas Hilmi Erhan'ın "Bir Hac Yolculuğunun Günlükleri" eseri, "Hatıra" dalında Turan Türkmenoğlu'nun "Sahaflar Çarşısında Görüp İşittiklerim" çalışması, "Hikaye" dalında Halil Ziya Doğruöz'ün "Müzmin Susuzluk" adlı eseri ödül sahibi oldu.

"Müzik" kategorisinde "Taş Plak Türkü Külliyatı" ve "Darül Elhan Halk Müziği Külliyatı" adlı eserleriyle Salih Turhan, "Portre"de "Simalar ve Dünyalar" adlı eseriyle Bekir Sıddık Soysal, "TV Programı"nda "Anıların İzinde" programıyla Fehmi Atay, "Roman"da "Sır Nihan Oldu" eseri ile Şule Köklü, "Sinema"da "Bir Tutam Karanfil" filmi ile yönetmen ve senarist Bekir Bülbül ödül aldı.

"Klasik Sanatlar"da hattat Kamil Nazik ödüle değer görülürken, "Şehir Kitabı" dalında "Niğde Şehrengizi" ile Alper Lütfi Göncü, "Şiir" dalında "Gözağaç" ile İsmail Karakurt, "Tarih" dalında "Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Tarihçileri" ile Prof. Dr. Tuncer Baykara, "Tenkit" kategorisinde ise "Eleştirinin Eleştirisi" ile Mehmet Narlı ödül alan isimlerden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2023 ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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