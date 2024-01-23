 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'te 1 Milyondan Fazla Afgan Ülkeye Dönüş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

2023'te 1 Milyondan Fazla Afgan Ülkeye Dönüş Yaptı

Afganistan geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani, 2023'te 1 milyondan fazla Afganın, bulunduğu ülkelerden sınır dışı edilerek ülkeye dönüş yaptığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Abdulmuttalip Hakkani, uluslararası yardım kuruluşlarının söz konusu Afganlara düzenli yardım sağlamasını istedi.

2023\'te 1 Milyondan Fazla Afgan Ülkeye Dönüş Yaptı
23.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:28
Abone Ol

Afganistan geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani, 2023'te 1 milyondan fazla Afganın, bulunduğu ülkelerden sınır dışı edilerek ülkeye dönüş yaptığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Abdulmuttalip Hakkani, basına yaptığı açıklamada, Bakan Vekili Hakkani'nin başkent Kabil'de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke dışında yaşayan düzensiz Afgan göçmenlerle ilgili 2023'e dair değerlendirmesini paylaştı.

Çoğu, Pakistan ve komşu ülkeler olmak üzere 2023'te 1 milyondan fazla Afganın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini aktaran Bakan Vekili Hakkani, uluslararası yardım kuruluşlarının söz konusu Afganlara düzenli yardım sağlamasını istedi.

Hakkani, UNHCR yetkililerinden, göçmenlik konusunu siyasi konulardan ayırmalarını ve Afganistan'a yönelik yardımlarını sürdürmelerini talep etti.

Aralık sonlarında, Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 800 bin Afganın Pakistan, İran, Türkiye ve komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerden Afganistan'a gönderildiğini açıklamıştı.

Dönüşlerin çoğu Pakistan'dan

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, Ekim 2023'ün başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda 20 Ocak'ta AA muhabirine konuşan Sözcü Mücahid, Pakistan'dan dönen Afganların sayısının 500 bine ulaştığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kabil, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023'te 1 Milyondan Fazla Afgan Ülkeye Dönüş Yaptı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: 2023'te 1 Milyondan Fazla Afgan Ülkeye Dönüş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement