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2023'te Dünyada Yaşanan Ölümcül Depremler - Son Dakika
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2023'te Dünyada Yaşanan Ölümcül Depremler

Dünyada 2023'te meydana gelen en ölümcül depremler anlatıldı. Türkiye'deki depremler başı çekerken, Fas, Afganistan, Nepal, Ekvador ve Filipinler de etkilendi. Toplamda binlerce kişi hayatını kaybetti.

2023\'te Dünyada Yaşanan Ölümcül Depremler
18.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Dünyada 2023'te başta iklim değişikliğinin yol açtığı birçok felakette binlerce kişi yaşamını yitirirken birçok ülke, yakın tarihinin "en ölümcül" depremlerini yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) "2023'ün felaketleri" dosya haberinin ilk bölümünde 2023'te dünyada meydana gelen en ölümcül depremler anlatıldı.

Bu yıl dünyada 8'in üzerinde deprem meydana gelmezken 7'nin üzerinde 18, 6'nın üzerinde 123 deprem oldu.

En büyük deprem Türkiye'de

2023'ün en büyük şiddetli ve en çok ölümlü depremi ise Türkiye'de kaydedildi.

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Türkiye'de 11 ilde yıkım olurken Suriye'de de çok büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Deprem, Türkiye'nin tamamında, Orta Doğu ve Avrupa'nın ise birçok yerinde hissedildi.

Aynı gün öğleden sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan, 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerde toplam 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı, 7 bin 248 bina yıkıldı.

Depremler, "Türkiye'de son 100 yılın en ölümcül depremi" olarak kayda geçtiği için "100 yılın felaketi" diye anılıyor.

En çok ölümün olduğu ikinci deprem Fas'ta yaşandı

2023'te en çok ölümün yaşandığı 2. deprem, Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana geldi.

Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Resmi makamların açıklamalarında bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtildi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, depremi "ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem" olarak niteledi.

3. ve 5. en ölümcül deprem Afganistan'da

Bu yıl, en çok ölümün yaşandığı 3. deprem, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat kentinde 7 Ekim'de meydana geldi.

Bu deprem sonrası art arda en büyüğü 6,3 olan 4 deprem meydana geldi, 5'in üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Taliban geçici hükümeti, depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 21 Mart'ta 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan'da da hissedilen depremde toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Bu deprem, "2023'ün en ölümcül 5. depremi" olarak kayıtlara geçti.

2023'ün en ölümcül 4. depremi Nepal'de

Tarihler 3 Kasım'ı gösterdiğinde merkez üssü Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

"Bu yılın en ölümcül 4. depremi" olarak kayıtlara geçen felakette 157 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Ekvador ve Filipinler'de de şiddetli depremler yaşandı

2023'ün ölüm rakamının yüksek olduğu diğer depremler, Ekvador ve Filipinler'de kaydedildi.

Ekvador'da 18 Mart'ta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 18 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de 17 Kasım'da ülkenin güneyindeki Burias bölgesinde gerçekleşen 6,7 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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